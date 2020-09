Εξέχουσες προσωπικότητες στηρίζουν τον Τζο Μπάιντεν – Και προέρχονται από τους Ρεπουμπλικάνους

Τη φωνή της ένωσε η Σίντι Μακέιν, χήρα του γερουσιαστή Τζον Μακέιν, με άλλους εξέχοντες Ρεπουμπλικάνους που υποστηρίζουν τον Δημοκρατικό υποψήφιο Τζο Μπάιντεν στην προσπάθειά του να κερδίσει τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

«Ο σύζυγός μου Τζον ζούσε με έναν κανόνα: πρώτα η χώρα» γράφει η Μακέιν σε μήνυμά της στο Twitter.

«Είμαστε Ρεπουμπλικάνοι, ναι, αλλά Αμερικανοί πάνω απ'όλα. Υπάρχει μόνον ένας υποψήφιος σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα που στέκεται στο ύψος των αξιών μας ως έθνος, και αυτός είναι ο @JoeBiden».

My husband John lived by a code: country first. We are Republicans, yes, but Americans foremost. There's only one candidate in this race who stands up for our values as a nation, and that is @JoeBiden.

