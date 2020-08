Ιράν: Ο Τραμπ «να σταματήσει να ακούει πρωτάρηδες νταήδες»

Χαιρετίζει ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να μην υποκύψει στο αίτημα των ΗΠΑ να επιβληθούν εκ νέου διεθνείς κυρώσεις στο Ιράν, γράφοντας χαρακτηριστικά στο Twitter πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει «να σταματήσει να ακούει πρωτάρηδες νταήδες».

«Το παράνομο μπούλινγκ του (Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο) αφήνει ξανά τις ΗΠΑ απομονωμένες», πρόσθεσε.

Χθες Τρίτη ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι «δεν είναι σε θέση να αναλάβει περαιτέρω δράση» σχετικά με το αίτημα των ΗΠΑ να επανέλθουν οι κυρώσεις του ΟΗΕ εναντίον του Ιράν.

.@SecPompeo ‘s lawless bullying leaves US isolated again:

While US prevented a Sec. Council debate about its unlawful notification on Friday, members in today's meeting on ME refuted U.S.’ attempt as null and void.

Time for @realDonaldTrump to stop listening to novice bullies. pic.twitter.com/nHrRUzlj7N

— Javad Zarif (@JZarif) August 25, 2020