Μήπως τελικά έχουμε υπολογίσει λανθασμένα το ζώδιο μας;

Ο ζωδιακός κύκλος έχει 12 ή 13 ζώδια; Εδώ και πολλά χρόνια έχει ανοίξει η συγκεκριμένη συζήτηση η οποία ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανατροφοδοτείται. Αυτό έγινε και πάλι πριν από λίγες εβδομάδες όταν πληροφορίες ήθελαν τη NASA να ανακαλύπτει ένα νέο ζώδιο, τον Οφιούχο, αλλάζοντας τον υπολογισμό του ωροσκοπίου όσων έχουν γεννηθεί από τις 29 Νοεμβρίου ως τις 17 Δεκέμβρη κάτι που όπως είναι φυσιολογικό θα προκαλούσε μια μετατόπιση των ημερών προκειμένου να ενταχθεί το 13ο ζώδιο στον ζωδιακό κύκλο, θα επηρέαζε όλα τα ζώδια διαταράσσοντας τον τρόπο που υπολογίζεται στην αστρολογία το ωροσκόπιο ενός ανθρώπου, με βάση την ημερομηνία γέννησής του.

Η NASA, βλέποντας όλη αυτή τη συζήτηση στα social media έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Σε ανάρτηση του λογαριασμού της NASA στο tumblr, αλλά και σε ειδική ιστοσελίδα για παιδιά, περιγράφεται κατ’ αρχάς η διαφορά μεταξύ Αστρολογίας και Αστρονομίας.

👀 We see your comments about a zodiac story that re-emerges every few years. No, we did not change the zodiac.

When the Babylonians invented the constellations 3,000 years ago, they chose to leave out a 13th sign. So, we did the math: https://t.co/DQOs5VSjT7 pic.twitter.com/WlblguobGT

— NASA (@NASA) July 17, 2020