Σαρλ Μισέλ: Την Τετάρτη έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής για τη Λευκορωσία

Τη διεξαγωγή έκτακτης τηλεδιάσκεψης κορυφής των 27 ηγετών της ΕΕ για την κατάσταση στη Λευκορωσία ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καλεί σε τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Στο μήνυμα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισημαίνεται: «Θα συγκαλέσω συνάντηση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτή την Τετάρτη στις 12 για να συζητήσουμε την κατάσταση στη Λευκορωσία. Ο λαός της Λευκορωσίας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του και ελεύθερα να εκλέξει τον ηγέτη του. Η βία εναντίον των διαδηλωτών είναι μη αποδεκτή και δεν μπορεί να επιτραπεί».

I will call a meeting of the members of the European Council this Wednesday 12h00 to discuss the situation in #Belarus

The people of Belarus have the right to decide on their future and freely elect their leader

Violence against protesters is unacceptable and cannot be allowed

— Charles Michel (@eucopresident) August 17, 2020