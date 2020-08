Χαρδαλιάς για έκρηξη στη Βυρητό: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει με όλα τα διαθέσιμα μέσα

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει με όλα τα διαθέσιμα μέσα τις Αρχές του Λιβάνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φονικής έκρηξης στη Βυρητό, τονίζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Χαρδαλιάς επισημαίνει πως «παρακολουθούμε την εξέλιξη και έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας εκφράζοντας την ετοιμότητά μας».

#Greece 🇬🇷 stands ready to assist with all available means #Lebanon 🇱🇧 authorities in addressing consequences of the deadly explosion in #Beirut - We closely follow the situation and @GSCP_GR has already contacted EU DG Echo @eu_echo expressing readiness

Τα συλλυπητήριά του προς την κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, στα αγγλικά, ο Πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης εύχεται ταχεία ανάρρωση των τραυματιών, ενώ εκφράζει την ετοιμότητα της κυπριακής κυβέρνησης να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια κριθεί απαραίτητη.

«Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου προς την κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, ιδιαίτερα προς τις οικογένειες όλων αυτών που πέθαναν στις τραγικές εκρήξεις της Βηρυτού», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος και προσθέτει: «Ευχόμαστε και προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε βοήθεια κριθεί απαραίτητη».

My deep condolences to the Government and the people of #Lebanon, particularly to the families of all those who died at the tragic #Beirut explosions.

We wish and pray for the speedy recovery of the injured ones.

We stand ready to provide any assistance deemed necessary.

