30χρονος σκαρφάλωσε σε παράθυρο νοσοκομείου για να αποχαιρετήσει τη μητέρα του που πέθαινε από κορονοϊό

Μια συγκινητική φωτογραφία δημοσίευσε στο twitter o εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών και ακτιβιστής, Μοχάμεντ Σάφα.

Σε αυτήν απεικονίζεται ένας 30χρονος άντρας από την Παλαιστίνη που έχει σκαρφαλώσει στο παράθυρο της εντατική μονάδας του νοσοκομείου για να αποχαιρετίσει τη μητέρα του που πεθαίνει από κορονοϊό.

Σύμφωνα με την Arabic Post, o νεαρός άνδρας προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο της μητέρας του όταν έμαθε ότι η κατάστασή της χειροτέρευε, αλλά δεν του επιτράπηκε η είσοδος. «Έκατσα αβοήθητος έξω από το παράθυρο της ΜΕΘ, παρακολουθώντας τις τελευταίες της στιγμές», είπε.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs

— Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020