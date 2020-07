ΗΠΑ: Πυρκαγιά μετά από έκρηξη σε πολεμικό πλοίο, ένας τουλάχιστον τραυματίας

Πυροσβέστες από το Σαν Ντιέγκο επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στο πολεμικό πλοίο USS Bonhomme Richard, έπειτα από έκρηξη η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον 1 άνθρωπος, έγινε γνωστό από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από το σημείο διακρίνονται πυροσβέστες να επιχειρούν κι ενώ πυκνός καπνός υψώνεται από το αμφίβιο πολεμικό πλοίο που είναι αγκυροβολημένο στη ναυτική βάση του Σαν Ντιέγκο.

«Έκρηξη με τουλάχιστον έναν τραυματία στο USS Bonhomme Richard», έγραψε στο Twitter η πυροσβεστική υπηρεσία.

BREAKING: Explosion and fire on the USS Bonhomme Richard, an amphibious assault ship homeported in San Diego. Several sailors are being treated for injuries, according to the San Diego Fire Department.

