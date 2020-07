Άγρια δολοφονία στην Αυστραλία: 14χρονη έκοψε το λαιμό της 10χρονης ξαδέρφης της

Άγρια δολοφονημένο βρέθηκε ένα 10χρονο κορίτσι στην πόλη Gunnedah της Αυστραλίας και θύτης ήταν η 14χρονη ξαδέρφη της!

Η μητέρα της έφηβης επέστρεψε στο σπίτι της και βρήκε την 10χρονη με κομμένο το λαιμό, μαχαιρωμένη πολλές φορές και την κόρη της να έχει εξαφανιστεί. Η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό της και τελικά την βρήκε, με το κορίτσι να ομολογεί την αποτρόπαιη πράξη της σύμφωνα με το news.com.au.

Η 14χρονη προφυλακίστηκε και αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου ανηλίκων.

Τα αίτια της δολοφονίας δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Η δολοφόνος δεν αρκέστηκε μόνο στις μαχαιριές αλλά χάραξε στο σώμα της άτυχης 10χρονης -που επισκέφτηκε την ξαδέρφη της για να περάσουν μαζί τις διακοπές- διάφορες λέξεις.

Η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη. «Είναι μια μικρή πόλη , όλοι αυτό συζητούν και ναι, όλοι είμαστε σοκαρισμένοι» είπε υπάλληλος κεντρικού ξενοδοχείου, που βρίσκεται κοντά στον τόπο του εγκλήματος.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση.

A 14yo girl is due in children's court tomorrow charged with murder, after the body of a 10yo girl was found in a home at Gunnedah this morning. https://t.co/hPTSicihis

— NSW Police Force (@nswpolice) July 8, 2020