Τουλάχιστον εξήντα οι νεκροί από τις πλημμύρες στην Ιαπωνία

Τουλάχιστον εξήντα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ιαπωνία από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που σημειώνονται από το Σάββατο, ενώ τα σωστικά συνεργεία και μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων δίνουν μάχη για να φτάσουν στα χιλιάδες νοικοκυριά τα οποία έχουν αποκοπεί από την υπόλοιπη χώρα.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ιαπωνίας ότι πάνω από 3.000 κατοικίες έχουν αποκλειστεί από τον κόσμο, εξαιτίας των πλημμυρών ή εξαιτίας κατολισθήσεων που κατέστρεψαν τμήματα του οδικού δικτύου.

Τα περισσότερα από τα νοικοκυριά αυτά βρίσκονται στην περιφέρεια Κουμαμότο, στο νοτιοδυτικό τμήμα του αρχιπελάγους, όπου προβλέπονται νέες βροχοπτώσεις.

