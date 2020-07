Κάνιε Γουέστ: Δεν υποστηρίζω πλέον τον Τραμπ – «Βγάζω το κόκκινο καπέλο»

Συνέντευξη στο περιοδικό Forbes έδωσε ο ράπερ Κάνιε Γουέστ που είπε ότι δεν υποστηρίζει πλέον τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε πως μπήκε στην προεδρική κούρσα για να την κερδίσει.

Ο Γουέστ, ο οποίος ήταν μέχρι τώρα ένας ηχηρός υποστηρικτής του Τραμπ, ανακοίνωσε το Σάββατο πως θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία στις φετινές εκλογές.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020