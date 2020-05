Ο στρατός του Χαλίφα Χαφτάρ τρολάρει την Τουρκία: Τα drone της στοχεύουν καρπούζια

Ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης, του οποίου ηγείται ο Χαλίφα Χαφτάρ, δεν σταματά να ειρωνεύεται και να τρολάρει την Τουρκία μέσω Twitter, προβάλλοντας τα «επιτεύγματά» της.

Με αναρτήσεις του, ο LNA παρουσιάζει τους στόχους και τα πλήγματα τουρκικών drone στη Λιβύη, που δεν ήταν παρά φορτηγά με καρπούζια.

Σύμφωνα με τον LNA, τουρκικό drone έπληξε το πρωί φορτηγό με φορτίο καρπουζιών στην περιοχή Al-Qaryaat στα δυτικά της χώρας.

Earlier today a Turkish UAV drone targeted a watermelon truck in Al-Qaryaat, west Libya. #Libya

If watermelon is fear game ( @UNSMILibya & @USAEmbassyLibya ) how come a airbase full of occupation forces and UAVs isn’t ?

I wonder ?!

pic.twitter.com/87mbGD7igd

— M.LNA (@LNA2019M) May 12, 2020