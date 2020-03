Ξεσπά σε κλάματα Ισπανός γιατρός: «Αποσυνδέουμε 65χρονους για να πεθάνουν ανώδυνα και να σωθούν οι νεότεροι»

Η σκιά του θανάτου καλύπτει και την Ισπανία, πού πλήττεται βαριά από τον κορονοϊό με τους νεκρούς μόνο για χθες Δευτέρα να φτάνουν τους 462, ανεβάζοντας τα θύματα σε 2.182.

Τον εφιάλτη που καλούνται να διαχειριστούν αυτός και οι συνάδελφοι του περιγράφει με τον πλέον σπαρακτικό τρόπο σε ένα βίντεο ένας γιατρός που εργάζεται σε νοσοκομείο της Μαδρίτης μην μπορώντας να κρατήσει τα δάκρυά του.

Όπως λέει χαρακτηριστικά, καθίσταται υποχρεωτική η διαλογή αυτών που είναι προτιμότερο να ζήσουν και οι υπόλοιποι, κυρίως όσοι είναι άνω των 65 ετών, αφήνονται στη μοίρα τους.

«Έχω ήδη λάβει πολλά ηχητικά μηνύματα-δεν ξεκαθαρίζει από ποιους- που μας λένε ότι αφαιρούν τους αναπνευστήρες από ανθρώπους άνω των 65 ετών και τους ναρκώνουν για να πεθάνουν, επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί αναπνευστήρες για όλους, ώστε να τους δώσουν σε πιο νέους».

Συνεχίζει λέγοντας ότι οι ασθενείς είναι πιο πολλοί από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές τονίζοντας: «Δεν υπάρχουν προμήθειες, δεν υπάρχει χώρος και δεν υπάρχουν αναπνευστήρες. Τους ναρκώνουμε και κρατάμε το χέρι στους ετοιμοθάνατους επειδή οι οικογένειες τους δεν μπορούν να είναι δίπλα τους, έτσι τους βοηθάμε να πεθάνουν για να ελευθερώσουμε τους αναπνευστήρες για άτομα κάτω των 65».

BREAKING: Drs in Spain in anger & tears are forced to remove respirators from people 65 hrs & up to give to younger people. They don’t have the supplies or enough respirators. Seniors are sedated so they don't suffer. Drs blame politicians who acted late. pic.twitter.com/xMIdWoSezc

