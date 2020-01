Κόμπι Μπράιαντ: Αυτά είναι τα εννέα θύματα της συντριβής

Ταυτοποιήθηκαν και τα εννέα άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο του Κόμπι Μπράιαντ, το οποίο συνετρίβη στην περιοχή Καλαμπάσας της Καλιφόρνιας.

Εκτός από τον θρύλο του NBA και την 13χρονη κόρη του Τζιάνα ή Τζίτζι νεκρός είναι και ο πιλότος, Άρα Ζομπάγιαν, που για 15 λεπτά έκανε κύκλους με το ελικόπτερο, έχοντας χάσει τον προσανατολισμό του εξαιτίας της πυκνής ομίχλης.

Friends have identified the pilot as

Ara Zobayan. He taught aspiring heli pilots to fly and was very much loved in the aviation community. They wrote “rest easy as you take your final flight to heaven.”@KTLA #KobeBryant pic.twitter.com/8pQh9eNJTk

— Christina Pascucci (@ChristinaKTLA) 27 Ιανουαρίου 2020