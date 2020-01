Κόμπι Μπράιαντ: Νεκροί ένας προπονητής και η οικογένειά του στη συντριβή του ελικοπτέρου

Εννέα άτομα επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο του Κόμπι Μπράιαντ που συνετρίβη στην περιοχή Καλαμπάσας της Καλιφόρνιας, κόβοντας άδοξα το νήμα της ζωής του μύθου του NBA, καθώς και της 13χρονης κόρης του Τζιάνα.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο 56χρονος προπονητής μπέιζμπολ στο κολέγιο Orange Coast, John Altobelli, η κόρη του Alyssa και η σύζυγός του Keri, όπως είπε στο CNN ο αδερφός του προπονητή Tony Altobelli.

It is with the heaviest of hearts that we announce the passing of Orange Coast College head baseball coach John Altobelli. He was a coach, a colleague, a mentor and a friend at OCC for 27 years.

Read our full statement at https://t.co/ttTGWOZKnm pic.twitter.com/ch8ilLHHl4

— Orange Coast College (@orangecoast) 26 Ιανουαρίου 2020