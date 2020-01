Οι τρεις από τις πέντε ρουκέτες χτύπησαν το κτίριο της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Βαγδάτη

Οι τρεις από τις πέντε ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν απόψε στην Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης έπληξαν την πρεσβεία των ΗΠΑ, σύμφωνα με μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η μία από τις ρουκέτες έπεσε στην καφετέρια της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής.

Είναι η πρώτη φορά που ρουκέτες πλήττουν την αμερικανική πρεσβεία, η οποία βρίσκεται στην Πράσινη Ζώνη, όπου έχουν την έδρα τους πολλές διπλωματικές αποστολές και κυβερνητικές υπηρεσίες.

