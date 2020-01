Μαζική απόδραση μέσω υπόγειου τούνελ σε φυλακή της Παραγουάης

Δεκάδες φυλακισμένοι, μέλη ισχυρής συμμορίας του οργανωμένου εγκλήματος στη Βραζιλία, δραπέτευσαν από φυλακή της Παραγουάης, μέσω ενός τούνελ που έσκαψαν.

Η συμμορία First Command of the Capital (PCC) αριθμεί σχεδόν 30.000 μέλη που εμπλέκονται με το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων και δρα στη Βραζιλία, την Παραγουάη, τη Βραζιλία και την Κολομβία.

Μετά από έρευνες της Αστυνομίας μέσα στη φυλακή βρέθηκε άδεια η πτέρυγα με τα μέλη της συμμορίας, ενώ σε ένα από τα κελιά εντοπίστηκαν 200 σάκοι με άμμο.

Η απόδραση φαίνεται ότι έγινε με τη βοήθεια των σωφρονιστικών υπαλλήλων, ενώ σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Euclides Acevedo άγνωστο παραμένει αν οι κρατούμενοι είχαν βοήθεια και από αστυνομικούς, όπως μεταδίδει το BBC.

Η επιχείρηση χρειάστηκε μέρες για ολοκληρωθεί, με τους κρατούμενους να το σκάνε κατά μικρές ομάδες. Κάποιοι μάλιστα φαίνεται ότι έχουν ήδη περάσει τα σύνορα.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Cecilia Perez ξήλωσε και διέταξε τη σύλληψη όλων των υπαλλήλων της φυλακής. Φαίνεται επίσης ότι οι υπάλληλοι που βοήθησαν στην απόδραση χρηματίστηκαν με 80.000 δολάρια. «Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει διαφθορά» είπε η Perez.