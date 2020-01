«Πυρά» Τσαβούσογλου κατά Ελλάδας: Σαμποτάρει τις προσπάθειες ειρήνευσης στη Λιβύη

Επίθεση κατά της Ελλάδας και του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη διάσκεψη στο Βερολίνο για τη Λιβύη.

Σε μήνυμά του στο Twitter, απαντώντας στη χθεσινή δήλωση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια ότι «η Ελλάδα δεν ενεργεί για να στραφεί εναντίον της Τουρκίας. Η Ελλάδα ενεργεί για να εξυπηρετήσει το εθνικό της συμφέρον, για να εξυπηρετήσει το ευρωπαϊκό συμφέρον και για να εξυπηρετήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή», ο κ. Τσαβούσογλου αναφέρει πως «το να προσκαλείς τον Χάφταρ στην Αθήνα και να υιοθετείς με τη σειρά σου την ελληνική ατζέντα σαμποτάρει τις προσπάθειες ειρήνευσης στη Λιβύη».

Παράλληλα, κατηγορεί την Ελλάδα και την Κύπρο ότι έχουν μαξιμαλιστικές βλέψεις στην Ανατολική Μεσόγειο και «προσπαθούν αυτές τις βλέψεις να τις νομιμοποιήσουν παίρνοντας πλεονέκτημα από το γεγονός ότι είναι μέλη της ΕΕ. Ετσι απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή».

Δείτε το μήνυμα του Τσαβούσογλου:

Inviting Haftar to Greece and highlighting Greek national agenda sabotage the efforts to bring peace to Libya. We would like to remind our Greek friends that these futile efforts are in vain. @NikosDendias https://t.co/uMwmfFX4Md pic.twitter.com/mcYaXoWcBk

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 18 Ιανουαρίου 2020