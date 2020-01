Sold out οι διανυκτερεύσεις στο «Western Hotel» του Έντουαρντ Χόπερ

Έργα του Αμερικανού Έντουαρντ Χόπερ με επίκεντρο τα καταλύματα που έχει απεικονίσει στους πίνακές του φιλοξενείται έως τις 23 Φεβρουαρίου στο Virginia Museum of Fine Arts, στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια.

Στην έκθεση «Edward Hopper and the American Hotel» παρουσιάζονται οι απεικονίσεις από τον Χόπερ ξενοδοχείων, μοτέλ, καταλυμάτων τουριστών, οικοτροφείων και apartment hotels. Όμως, προσφέρεται παράλληλα και η δυνατότητα διανυκτέρευσης σε ένα δωμάτιο εμπνευσμένο από τον διάσημο πίνακα του Χόπερ «Western Motel».

Το ενδιαφέρον ήταν τέτοιο που οι διανυκτερεύσεις μέχρι την ολοκλήρωση της έκθεσης είναι sold out, καθώς οι επισκέπτες, «μέσω της "Hopper Hotel Experience", θα έχουν την ευκαιρία να διαμείνουν για μία νύχτα στο μουσείο, μέσα σε δωμάτιο του οποίου πηγή έμπνευσης ήταν ο πίνακας "Western Motel"», όπως εξηγεί το μουσείο στην ανακοίνωσή του.

Οι εικόνες παρουσιάζουν ένα αμερικανικό τοπίο που αλλάζει και τη γοητεία που άσκησαν στους Αμερικανούς οι καινούργιες δυνατότητες ταξιδιού με αυτοκίνητο και η συνεπακόλουθη άνθηση των καταλυμάτων, all along the road. Ο ίδιος ο Χόπερ, άλλωστε, πέραν του ότι ταξίδευε συχνά, εργάστηκε τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του ως εικονογράφος περιοδικών του ξενοδοχειακού κλάδου.

Οι πίνακες, τα σχέδια, οι εκτυπώσεις και οι φωτογραφίες της έκθεσης συνοδεύονται από διαφωτιστικά ντοκουμέντα. Μετά τον γάμο του Χόπερ με την καλλιτέχνη Τζόζεφιν «Τζο» Νίβισον το 1924, οι δυο τους συχνά έπαιρναν τους δρόμους αναζητώντας υλικό: από το διαμέρισμά τους στη Νέα Υόρκη ή το εξοχικό τους στο Κέιπ Κοντ, διέσχιζαν τις ΗΠΑ και έμπαιναν στο Μεξικό, με την Τζο να κρατά ημερολόγια ταξιδίων, τρία από τα οποία εκτίθενται στο VMFA. Επιπλέον, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ, παρουσιάζονται χάρτες και καρτ ποστάλ, δίνοντας εικόνα των διαδρομών τους και των σημείων όπου σταματούσαν για να ξεκουραστούν. Τέλος, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα μέσω διαδραστικής οθόνης να εξερευνήσουν οι ίδιοι τα μέρη που επισκέφθηκε το ζεύγος στα τρία ταξίδια του μεταξύ 1941 και 1953.