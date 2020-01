Βίντεο ντοκουμέντο με τη διαφυγή του πρώην προέδρου της Nissan στο Λίβανο

Ο πρώην επικεφαλής της Nissan και της Renault, Κάρλος Γκον, θα πραγματοποιήσει σήμερα 8 Ιανουαρίου την πρώτη του ζωντανή συνέντευξη Τύπου μετά τη σύλληψή του στην Ιαπωνία τον Νοέμβριο του 2018.

Ο πρώην ισχυρός άνδρας της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας αντιμετωπίζει κατηγορίες για οικονομικά παραπτώματα. Ο Γκoν, ο οποίος έφυγε κρυφά από την Ιαπωνία και μέσω Κωνσταντινούπολης πήγε στο σπίτι του, στο Λίβανο, μόλις πριν από μια εβδομάδα, αναμένεται να απευθυνθεί σήμερα σε δημοσιογράφους στη Βηρυτό στις 3:00 μ.μ. (14:00 CET).

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, ο πρώην πρόεδρος της Nissan και της Renault, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες εναντίον του και δήλωσε ότι είναι θύμα «συνωμοσίας» από τα στελέχη της Nissan που ήθελαν να εκτροχιάσουν τις προσπάθειές του για τη συγχώνευση των δύο αυτοκινητοβιομηχανιών.

Η Nissan αντιμετωπίζει δυσκολίες καθώς ανακοίνωσε τον περσινό Νοέμβριο μείωση κατά 70% στα τριμηνιαία κέρδη της και μείωσε τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος σε χαμηλό 11 ετών, λόγω της πτώσης των πωλήσεών της.

The airport security camera footage shows fugitive ex-Nissan chairman Carlos Ghosn being transported in a vehicle to #Lebanese-bound plane in #Turkey's Istanbul Airport. pic.twitter.com/5uqZj3qQ98

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) January 8, 2020