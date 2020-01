Αεροπορική τραγωδία στο Ιράν: Μυστήριο τα αίτια του δυστυχήματος, βρέθηκαν και τα δύο μαύρα κουτιά

Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία του δυστυχήματος, που σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την επίθεση ιρανικού πυραύλου εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ. Τα δύο μαύρα κουτιά του ουκρανικού αεροπλάνου που συνετρίβη σήμερα έξω από την πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, βρέθηκαν, όπως μετέδωσε πριν από λίγο η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ένας ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα μαύρα κουτιά είναι κατεστραμμένα, αλλά θεωρείται ότι τα δεδομένα τους θα μπορούν μολαταύτα να ανακτηθούν, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να τα παραδώσει στους Αμερικανούς.

Το Boeing 737 της αεροπορικής εταιρείας Ukraine International Airlines (UIA) συνετρίβη σήμερα τα ξημερώματα σκοτώνοντας και τους 176 επιβαίνοντες λίγο μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης Ιμάμης Χομεϊνί.

Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Αλέξι Χόντσαρουκ, ερωτηθείς αν το αεροσκάφος ενδέχεται να καταρρίφθηκε από πύραυλο, ζήτησε να μην γίνονται εικασίες αν δεν διακριβωθούν επισήμως τα αίτια του δυστυχήματος. Ανάλογη δήλωση έκανε νωρίτερα και ο πρόεδρος Ζελένσκι. Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ακόμη ότι η Ουκρανία απαγόρευσε τις πτήσεις αεροπορικών εταιρειών της από τον εναέριο χώρο του Ιράν από τις 9 Ιανουαρίου.

Ο ουκρανός ΥΠΕΞ Βαντίμ Πριστάικο δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον ιρανό ομόλογό του Μοχάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ: «Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε στενά σε περαιτέρω ενέργειες των ερευνητικών μας ομάδων για να διακριβώσουμε την αιτία του φρικτού αυτού αεροπορικού δυστυχήματος», έγραψε στο Twitter.

Πριν από λίγο η ουκρανική πρεσβεία στο Ιράν απέσυρε την αρχική της αναφορά περί προβλήματος στον κινητήρα που προκάλεσε την πτώση του αεροσκάφους διευκρινίζοντας ότι δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια και ότι τα αρχικά σχόλια ήταν ανεπίσημα.

Σύμφωνα πάντως με τις Διεθνείς Ουκρανικές Αερογραμμές, αυτό ήταν το πρώτο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα με αεροσκάφος της και το Boeing 737-800, ένα από τα καλύτερα του στόλου της, κυβερνούσαν έμπειροι πιλότοι.

Αλλά και η γαλλοαμερικανική κατασκευάστρια εταιρεία κινητήρων CFM χαρακτήρισε πρώιμη όποια εικασία σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος.

«Επί του παρόντος δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Όποιες εικασίες που αφορούν τα αίτια είναι πρώιμες», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, της οποίας συνιδιοκτήτριες είναι η General Electric και η Safran.

Η Ουκρανία σύστησε μια επιτροπή για να διερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ η UIA ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος ήταν σε καλή κατάσταση, είχε περάσει πριν από δύο μέρες από τον τακτικό έλεγχο και ότι πραγματοποιεί όλες τις ενέργειες για να διακριβώσει τι συνέβη.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και πετάει από το αεροδρόμιο του Κιέβου Μπόρισπιλ. Τα αεροπλάνα της ζημιογόνας, ιδιωτικής αυτής αεροπορικής εταιρείας έχουν στο παρελθόν παρουσιάσει τεχνικά προβλήματα εν πτήσει, αλλά ποτέ δεν είχε σημειωθεί συντριβή.

Το μοιραίο αεροσκάφος είχε κατασκευαστεί το 2016 και η εταιρεία το είχε προμηθευτεί απευθείας από την Μπόιγνκ, είπαν αξιωματούχοι.

