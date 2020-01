Πιτσιρικάς-ήρωας έσωσε τους προπαππούδες του από τη δολοφονική μανία του αδελφού του

Τα παιδιά έχουν συνήθως μια ιδιαίτερη αδυναμία στους παππούδες/προπαππούδες τους, όπως απέδειξε ένας 12χρονος στο Τέξας, ο οποίος έσωσε τα αγαπημένα του πρόσωπα από έναν άλλο οικείο του, τον αδελφό του, που φαίνεται πως δεν έτρεφε τα ίδια αισθήματα με εκείνον.

Ο Σάσα Τζόνστον κατάφερε να αφοπλίσει τον αδελφό του, Λούσιαν Αντριάν, 20 ετών, ο οποίος ξέσπασε στην 92χρονη προγιαγιά του και τον 76χρονο παππού του, αφότου εκείνοι του ανακοίνωσαν ότι δεν πρόκειται να τον φιλοξενήσουν άλλο στο σπίτι τους, λόγω της πρόσφατης συμπεριφοράς του. Κάτι που φαίνεται ότι τον εξόργισε ιδιαιτέρως...

Το περιστατικό συνέβη μέσα στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα τέσσερα άτομα, με τους δύο νεαρούς να βρίσκονται στα πίσω καθίσματα, όπως αναφέρει η New York Post, η οποία επικαλείται τον τοπικό σταθμό ABC 13, που με τη σειρά του έχει ως πηγή το γραφείο του σερίφη της πόλης Κέιτι, στο Τέξας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο ηλικιωμένοι κατάφεραν να επιζήσουν «χάρη στις γρήγορες ενέργειες του Σάσα, ο οποίος αντέδρασε σωστά την ώρα που ο Λούσιαν Αντριάν ξεκίνησε να τους μαχαιρώνει». Ο σερίφης Εντ Γκονζάλεζ χαρακτήρισε τον 12χρονο «ήρωα», καθώς «κατάφερε να του πάρει το μαχαίρι και να του το πετάξει έξω από το παράθυρο».

Last night, a @HCSOTexas unit was alerted about two stabbing victims. Initial info: two adults (92 & 76 yrs) were driving w their grandson (20 yrs) when an argument broke out. Grandson began stabbing both from the backseat. The grandson fled and grandparents were hospitalized.

