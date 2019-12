Άγνωστος άνοιξε σήμερα πυρ μέσα στην Εκκλησία του Χριστού στην περιοχή White Settlement του Τέξας.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και έναν άνθρωπο πολύ σοβαρά τραυματισμένο. Σύμφωνα με τις αρχές, το ένα θύμα εξέπνευσε επί τόπου και το δεύτερο υπέκυψε στα τραύματά του καθ΄οδόν για το νοσοκομείο.

#BREAKING UPDATE: @MedStarEMSInfo: One person has now died after that shooting at a church in White Settlement. Two others remain in critical condition.

— CBSDFW (@CBSDFW) 29 Δεκεμβρίου 2019