Ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν τις ΗΠΑ, τουλάχιστον τρεις νεκροί

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Αλαμπάμα και ένας στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ από ανεμοστρόβιλους που σάρωσαν τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, εκτοξεύοντας στέγες σπιτιών στον αέρα, ξεριζώνοντας δέντρα και γκρεμίζοντας κολόνες ηλεκτροδότησης.

Οι περισσότερες καταστροφές από τον ανεμοστρόβιλο και την καταιγίδα αναφέρθηκαν σε τμήματα της Λουιζιάνα, του Μισισίπι, της Αλαμπάμα και του Τέξας από χθες το πρωί, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Ομάδες έρευνας θα αποσταλούν αργότερα σήμερα για να εκτιμήσουν το μέγεθος των καταστροφών, σύμφωνα με τον Ριτς Τόμσον, επικεφαλής μετεωρολόγος του Εθνικού Κέντρου Πρόβλεψης Καταιγίδων.

Τουλάχιστον 28.300 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση στο Μισισίπι, την Λουιζιάνα και την Αλαμπάμα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Poweroutage.Us.

This is some incredible video of the Tornado this evening in Columbia, MS! Take a look at the vortices????

