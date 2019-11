Βερολίνο: Συναγερμός στο αεροδρόμιο Σένεφελντ, βρέθηκε βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Συναγερμός έχει σημάνει στο Βερολίνο, μετά τον εντοπισμό βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο αεροδρόμιο Σένεφελντ της πόλης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, που επικαλείται το Sputnik, η βόμβα ανακαλύφθηκε στη διάρκεια εργασιών και στο σημείο σπεύδουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σε ανακοίνωση της υπηρεσίας Berlin Airport Service επισημαίνεται πως ορισμένες πτήσεις ανακατευθύνονται σε άλλο αεροδρόμιο, λόγω του περιστατικού.

#flightoperations #sxf interrupted - Please check flight status on our website or with your airline: https://t.co/zwyKGXavb7

— Berlin Airport Service (@berlinairport) November 29, 2019