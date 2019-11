Τουρκία: Σύλληψη πέντε υπόπτων για τη δολοφονία Ιρανού

Η τουρκική αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι συνέλαβε πέντε υπόπτους σε σχέση με τη δολοφονία ενός Ιρανού πολίτη στην Κωνσταντινούπολη ο οποίος, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ήταν αντίπαλος της ιρανικής κυβέρνησης.

Ο Μασούντ Μολαβί τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμούς που εκτοξεύθηκαν από αυτοκίνητο στην κεντρική συνοικία Σισλί της Κωνσταντινούπολης στις 14 Νοεμβρίου. Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Haberturk μετέδωσε πως ο Μολαβί ήταν πρώην υπάλληλος των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών ο οποίος αργότερα έγινε αντίπαλος της Τεχεράνης, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η αστυνομία δήλωσε πως πέντε άνθρωποι, περιλαμβανομένου του ανθρώπου που φέρεται να πυροβόλησε, συνελήφθησαν χθες. Οι άλλοι τέσσερις ύποπτοι φέρεται να βοήθησαν τον ένοπλο να αποκτήσει το όπλο που χρησιμοποίησε και ότι τον βοήθησαν να κρυφτεί.

Massoud Molavi, an ex-contractor of #Iran's Ministry of Defense, defected to #Tukey and started "Black Box" News Channel is assassinated in Istanbul 6 days ago #iranportests @Rewards4Justice @WalidPhares @AmirTaheri4 @nuskowi @mdubowitz @FredFleitz @KenTimmerman @PahlaviReza pic.twitter.com/p6cVdc1WzY

— Center for Persian Studies (@PersianStudies) 22 Νοεμβρίου 2019