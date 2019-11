Ιερέας αρνήθηκε να βαφτίσει παιδί επειδή είχε ένα σημάδι εκ γενετής

Ιερέας αρνήθηκε να βαφτίσει παιδί λόγω ενός σημαδιού που είχε στο σώμα του εκ γενετής.

Όπως καταγγέλλει η μητέρα του μωρού, πήγε στον ιερέα στην εκκλησία στην πόλη Κουργκάν, νοτιοκεντρικά της Ρωσίας, για να κανονίσει την βάφτιση της μικρής της και εκείνος αρνήθηκε να το κάνει επειδή θεώρησε πως το σημάδι ήταν μεταδοτικό.

Μάλιστα ο παπάς δεν ήθελε καν να αγγίξει το μωρό και της είπε: «το σημάδι μπορεί να είναι μεταδοτικό και το ποίμνιό μου δεν θα το καταλάβει αυτό».

Σύμφωνα πάντα με την 22χρονη μητέρα, οι βαφτίσεις είναι ομαδικές καθώς η τελετή πραγματοποιείται για αρκετές οικογένειες ταυτόχρονα.

Upset mother reveals priest refused to baptise baby girl because he thought the child's huge birthmark was contagious https://t.co/OGnYE1S1F4

— Daily Mail Online (@MailOnline) 26 Νοεμβρίου 2019