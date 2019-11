Η Αμερικανίδα επιχειρηματίας που είχε «πολύ ιδιαίτερη σχέση» με τον Μπόρις Τζόνσον

«Πολύ ιδιαίτερη σχέση» με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον είχε η Αμερικανίδα επιχειρηματίας Τζένιφερ Αρκούρι, την περίοδο που εκείνος ήταν δήμαρχος του Λονδίνου, αλλά αρνήθηκε να πει αν αυτό συνιστούσε ερωτική σχέση.

Όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, ερωτηθείσα από το τηλεοπτικό δίκτυο ITV αν είχε σχέση με τον Τζόνσον, εκείνη απάντησε: «Δεν πρόκειται να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, αλλά όπως μπορείτε να καταλάβετε ήταν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση».

Όπως είπε η ίδια, πριν από μια εβδομάδα είχε καλέσει στο κινητό του τον Τζόνσον και εκείνος είχε απαντήσει, αλλά στη συνέχεια το τηλέφωνο πήρε ένας άνδρας ο οποίος μιλούσε με κινέζικη προφορά.

Η εφημερίδα Sunday Times έγραψε τον Σεπτέμβριο ότι όταν ήταν δήμαρχος ο Τζόνσον δεν είχε δημοσιοποιήσει τη στενή του σχέση με την Αρκούρι, η οποία είχε λάβει χρηματοδότηση χιλιάδων λιρών από δημόσια κονδύλια και είχε προσκληθεί σε επίσημες εμπορικές αποστολές στο εξωτερικό.

Ο πρωθυπουργός είχε απαντήσει ότι όλα έγιναν με απολύτως ορθό τρόπο και ότι δεν υπήρχε κάποιον συμφέρον.

Κυβερνητική έκθεση ελέγχου τον περασμένο μήνα έκρινε ότι η απόφαση να χορηγηθούν 100.000 στερλίνες σε μια εταιρεία της Αρκούρι ήταν ορθή.

