Χάος στο Χονγκ Κονγκ: Διαδηλωτές πυρπόλησαν την είσοδο της Πολυτεχνικής Σχολής

Σκηνές χάους επικρατούν και πάλι στο Χονγκ Κονγκ. Οι διαδηλωτές που βρίσκονται εντός της Πολυτεχνικής Σχολής του Χονγκ Κονγκ πυρπόλησαν την κεντρική είσοδο, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να εισβάλουν.

Η αστυνομία απείλησε με χρήση πραγματικών σφαιρών, εάν οι διαδηλωτές, τους οποίους αποκάλεσε «ταραξίες», χρησιμοποιήσουν φονικά όπλα και προβούν σε πράξεις βίας, καθώς συνεχίζεται η αντιπαράθεση με τους διαδηλωτές που πετούσαν βόμβες μολότοφ έξω από το Πολυτεχνείο.

Είναι η πρώτη τέτοιου είδους προειδοποίηση που απευθύνεται από τις δυνάμεις ασφαλείας από την έναρξη της κρίσης πριν από περίπου έξι μήνες.

«Εάν (οι διαδηλωτές) συνεχίσουν τόσο επικίνδυνες ενέργειες, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από την χρήση περιορισμένης βίας, περιλαμβανομένων πραγματικών πυρών», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Λούις Λάου σε βίντεο που αναρτήθηκε ζωντανά στο Facebook

Παράλληλα, η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους «ταραξίες» να σταματήσουν να χρησιμοποιούν φονικά όπλα κατά των αστυνομικών και προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση οι δυνάμεις ασφαλείας θα απαντήσουν με βία και ότι μπορεί να γίνει χρήση πραγματικών σφαιρών.

Ενας αστυνομικός τραυματίσθηκε από βέλος που έριξε ένας διαδηλωτής σε πανεπιστημιούπολη του Χονγκ Κονγκ που έχει γίνει η βάση οπισθοφυλακής του κινήματος για την δημοκρατία.

#HongKong protestors set bridge ablaze as they occupy university in #Kowloon

MORE: https://t.co/TpCGEq8lb4 pic.twitter.com/2yinNA1E11

— RT (@RT_com) 17 Νοεμβρίου 2019