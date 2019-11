Άγριος καυγάς μέσα σε γυμναστήριο, τα όργανα μετατράπηκαν σε... όπλα

Άγριες σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν μέσα σε γυμναστήριο, στο Έσεξ της Αγγλίας, τις οποίες κατέγραψε με την κάμερα του κινητού του ένας από τους πελάτες.

Το περιστατικό ξεκίνησε, όταν -για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία- κάποιοι από όσους γυμνάζονταν ήρθαν στα χέρια. Η κατάσταση ξέφυγε και στη σύρραξη που προκλήθηκε ενεπλάκησαν περισσότερα άτομα, με αποτέλεσμα ο χώρος να μετατραπεί σε ρινγκ, με την κυριολεκτική έννοια.

Μάλιστα, στο βίντεο ένας από τους εμπλεκόμενους δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει μια σιδερένια μπάρα ως... όπλο για να χτυπήσει έναν άλλον νεαρό άνδρα.

so man are fighting in the gym now ???? wow pic.twitter.com/IIa7O1BWUz

