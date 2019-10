Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον αποδέχθηκε την αναβολή του Brexit

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον επιβεβαίωσε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αποδέχεται επίσημα μια αναβολή του Brexit, ζητώντας, ωστόσο, από το μπλοκ να καταστήσει σαφές ότι δεν θα μπορεί να υπάρξει περαιτέρω παράταση για το διαζύγιο πέραν της 31ης Ιανουαρίου.

«Δεν έχω καμία διακριτική ευχέρεια βάσει της πράξης νομοθετικού περιεχομένου European Union (Withdrawal) (No. 2) Act 2019, που επιβλήθηκε σε αυτήν την κυβέρνηση παρά τη θέλησή της, να κάνω κάτι άλλο παρά να επιβεβαιώσω την επίσημη συμφωνία της Βρετανίας στην παράταση» λέει ο Τζόνσον σε μια επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

«Αυτή η ανεπιθύμητη παράταση της παραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ είναι καταστροφική για τη δημοκρατία μας» υπογραμμίζει ο Τζόνσον, προσθέτοντας πως απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη της ΕΕ να καταστήσουν σαφές ότι δεν θα υπάρξει άλλη αναβολή πέραν της 31ης Ιανουαρίου.

Από την πλευρά του, ένας εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης, επιβεβαίωσε ότι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας ενημέρωσε την ΕΕ ότι αποδέχεται την αναβολή του Brexit έως την 31η Ιανουαρίου, γεγονός που σημαίνει ότι η ΕΕ ξεκινά μια διαδικασία 24 ωρών για να εγκρίνει τη νέα ημερομηνία για το διαξύγιο.

«Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον επιβεβαίωσε τώρα ότι η Βρετανία συμφωνεί για την αναβολή του Brexit σε μια επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ» είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Τουσκ Πρέμπεν Άμαν.

Οι 27 χώρες της ΕΕ συμφώνησαν σε νέα, τρίμηνη αναβολή του Brexit μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

«Οι 27 συμφώνησαν να δεχθούν το αίτημα της Βρετανίας για μια ευέλικτη αναβολή του Brexit ως τις 31 Ιανουαρίου 2020», επεσήμανε ο Τουσκ στο Twitter.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.

— Donald Tusk (@eucopresident) 28 Οκτωβρίου 2019