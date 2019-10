Τουρκία: Δεν υπήρξε βολή με στόχο στρατιώτες των ΗΠΑ στη Συρία

Αναστάτωση επικράτησε στην Τουρκία έπειτα από το χτύπημα κοντά σε θέση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Συρία, με τον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, να πηγαίνει στο κέντρο επιχειρήσεων στην Σανλιούρφα, όπου σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση συναντήθηκε με τους διοικητές της επιχείρησης «Πηγή Ειρήνης».

Ο Ακάρ, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, εξέτασε την κατάσταση και την εξέλιξη της επιχείρησης.

Αυτό που όμως δείχνει πως ο σκοπός της επίσκεψης ήταν ο φόβος για αμερικανική αντίδραση ήταν πως η δήλωση που ακολούθησε είχε να κάνει αποκλειστικά με αυτό το θέμα:

«Δεχθήκαμε πυρά από συνοριακό σταθμό νότια του Σουρούτς από τους λόφους περίπου 1.000 μέτρα νότια από το αμερικανικό φυλάκιο.

Θέσεις τρομοκρατών εβλήθησαν στο πλαίσιο αυτοάμυνας. Προκειμένου να αποφευχθεί ζημιά στην αμερικανική βάση ελήφθησαν όλες οι προφυλάξεις. Ως αποτέλεσμα της ενημέρωσης από τις ΗΠΑ για το γεγονός σταματήσαμε τα πυρά μας. Σίγουρα δεν υπήρξε βολή με στόχο Αμερικανούς ή σύμμαχους στρατιώτες».

Το πρωί στο μεταξύ το τουρκικό υπουργείο Άμυνας συνεχίζοντας την τακτική του...«body count» ανέφερε πως οι νεκροί κούρδοι μαχητές (σ.σ τους χαρακτηρίζει τρομοκράτες) έφτασαν τους 415.

Παράλληλα με σχετικό ανακοινωθέν το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι στρατιωτικές δυνάμεις της κατέλαβαν την πόλη Ρας Αλ Αίν.

As part of the successful operations being conducted in the framework of Operation Peace Spring, the town of Rasulayn, located east of the Euphrates, has been brought under control.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 Οκτωβρίου 2019