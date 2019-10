Τέσσερις τραυματίες από την επίθεση σε εμπορικό κέντρο στο Μάντσεστερ

Τέσσερις τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την επίθεση με μαχαίρι μέσα σε εμπορικό κέντρο στο Μάντσεστερ, στη Βρετανία. Ως ύποπτος έχει συλληφθεί και είναι υπό κράτηση ένας άνδρας στα 40.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η επίθεση έγινε στο εμπορικό κέντρο Arndale, στο Μάντσεστερ, και ιατρική βοήθεια χρειάστηκαν τέσσερις άνθρωποι. Τοπικά μέσα μεταδίδουν πως οι τρεις μαχαιρώθηκαν ενώ ο τέταρτος πιθανώς υπέστη σοκ.

Ένας άνδρας έχει μαχαιρωθεί στην κοιλιά και την πλάτη, και είναι ο πιο σοβαρά τραυματίας.

Δύο γυναίκες δέχθηκαν χτυπήματα με μαχαίρι στο χέρι και η κατάστασή τους δεν έχει γίνει γνωστή.

Το εμπορικό κέντρο έχει εκκενωθεί.

Όπως δηλώνει ο διευθυντής του κέντρου, πρόκειται για «σοβαρό περιστατικό». «Το κέντρο εκκενώθηκε καθώς η αστυνομία ερευνά το περιστατικό. Δεν είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε περαιτέρω την υπόθεση, την οποία διαχειρίζεται η αστυνομία» τόνισε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

#manchester be careful if by Arndale shopping centre, heavy armed police presence, supposed multiple stabbings. Be careful pic.twitter.com/qBwACKMhvu

— Sean???? (@Sean_DTD) October 11, 2019