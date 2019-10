Βίντεο με σκληρές μάχες Κούρδων και Τούρκων, φόβοι Πούτιν για τις φυλακές και τους τζιχαντιστές

Σκληρές μάχες στο χωριό Σερεκανίγιε στη Συρία ανάμεσα στους Κούρδους μαχητές και τον τουρκικό στρατό μεταδίδει ο φιλοκουρδικός τηλεοπτικός σταθμός ANF.

Σύμφωνα με τον τουρκικό στρατό οι νεκροί κούρδοι μαχητές μετά και τις χθεσινοβραδυνές συγκρούσεις ανέρχονται σε 277 ενώ πλέον επίσημα υπάρχει και ένας νεκρός τούρκος στρατιώτης.

ANF footage from Serekaniye where heavy clashes continue amid intensified attacks by the Turkish army and allied jihadist mercenaries. SDF fighters and people retaliate in kind. pic.twitter.com/1dIUGGrt9U

— Firat News Agency (@anfenglish) October 11, 2019