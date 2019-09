Πλοιάριο αναποδογύρισε σε ποταμό της Ινδίας, τουλάχιστον δώδεκα νεκροί

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμα τριάντα αγνοούνται στην Ινδία, μετά το ναυάγιο πλοιαρίου στον ποταμό Γκονταβάρι στο κρατίδιο Άντρα Πραντές, στα νότια.

Στο σκάφος επέβαιναν δεκάδες άνθρωποι. Κατευθυνόταν προς ένα τουριστικό θέρετρο όταν προσέκρουσε σε μεγάλο βράχο.

Σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται στοιχεία των ινδικών αρχών, είκοσι επτά άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο ενώ τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης αναζητούν σορούς μέσα στα νερά του ποταμού.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι επιζώντες, που είδαν αγαπημένα τους πρόσωπα να χάνονται. Η Madhavilatha είναι από τους τυχερούς που βγήκαν ζωντανοί από το ναυάγιο αλλά έχασε τον σύζυγο και το παιδί της.

«Θα έπρεπε να είχα πεθάνει χωρίς το μωρό μου. Έχασα τον άνδρα και το παιδί μου» είπε με λυγμούς.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε μέσω Twitter ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

Extremely pained by the capsizing of a boat in Andhra Pradesh’s East Godavari. My thoughts are with the bereaved families. Rescue operations are currently underway at the site of the tragedy.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 15, 2019