Εγκρίθηκε ο νόμος για την αναβολή του Brexit, μεγάλη ήττα του Τζόνσον

Ο νόμος για την αναβολή του Brexit εγκρίθηκε από την Βουλή των Κοινοτήτων με 327 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ και 299 να ψηφίζουν κατά.

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είπε ότι η έγκριση του νομοσχεδίου ουσιαστικά τερματίζει τις διαπραγματεύσεις για το Brexit.

Brexit delay bill, aimed at blocking no deal, is approved by MPs by 327 votes to 299 The bill now passes to the House of Lords Latest: https://t.co/ugIGUXS62p pic.twitter.com/kipbVjZdET — BBC Politics (@BBCPolitics) 4 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Χίλαρι Μπεν, εισηγητής του νομοσχεδίου, δήλωσε ότι αν η Βουλή των Λόρδων εγκρίνει τον νόμο, αναμένει από τον Τζόνσον να τον τηρήσει.

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον υπέβαλε πρόταση να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές στις 15 Οκτωβρίου, λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να λειτουργήσει αν η Βουλή αρνηθεί να εγκρίνει εκείνο που προτείνει.

"Let this bill pass… then we will back an election so we do not crash out with a no-deal exit" Jeremy Corbyn says Labour wants an election, but he says Boris Johnson is offering the "poison of a no deal" Latest updates: https://t.co/iRu7OntMjs pic.twitter.com/araBI9ClVB — BBC Politics (@BBCPolitics) 4 Σεπτεμβρίου 2019

Οι Βρετανοί βουλευτές ενέκριναν απόψε μια τροπολογία στο νομοσχέδιο για την αποτροπή ενός Brexit χωρίς συμφωνία, με την οποία θα μπορέσουν να ψηφίσουν και πάλι την υπάρχουσα Συμφωνία Αποχώρησης που είχε διαπραγματευτεί η πρώην πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.

Η λεγόμενη τροπολογία Κίνοκ πέρασε από τη Βουλή των Κοινοτήτων χωρίς να χρειαστεί να τεθεί σε ψηφοφορία.

«Αν μείνω πρωθυπουργός φεύγουμε στις 31 Οκτωβρίου»

Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι η Βρετανία θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου αν παραμένει πρωθυπουργός μετά τις 15 Οκτωβρίου, ημερομηνία την οποία πρότεινε για διεξαγωγή εθνικών εκλογών.

«Αν εξακολουθώ να είμαι πρωθυπουργός μετά από την Τρίτη 15ή Οκτωβρίου, τότε θα αποχωρήσουμε στις 31 Οκτωβρίου και ελπίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλύτερη συμφωνία», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός, λίγο μετά την ήττα του στην ψηφοφορία για τον νόμο αναβολής του Brexit.

Ζητώντας εκλογές, ο Τζόνσον είπε ότι η χώρα πρέπει πλέον να αποφασίσει αν ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Τζέρεμι Κόρμπιν ή εκείνος θα πάνε στις Βρυξέλλες για να διαπραγματευτούν.

«Τζόνσον προσφέρει το "δηλητήριο" μιας μη συμφωνίας»

Ο ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν κατηγόρησε απόψε τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ότι προσφέρει "το δηλητήριο μιας μη συμφωνίας", όταν ζητάει από τους βουλευτές να στηρίξουν την πρότασή του για διεξαγωγή πρόωρων εκλογών εντός του Οκτωβρίου.

Λίγα λεπτά αφότου η Βουλή των Κοινοτήτων ενέκρινε το νομοσχέδιο που έχει ως στόχο να εμποδίσει τον Τζόνσον να βγάλει τη χώρα από την ΕΕ χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης επανέλαβε τη θέση του, ότι δηλαδή θα στηρίξει το αίτημα για εκλογές όταν το νομοσχέδιο αυτό θα έχει γίνει νόμος του κράτους.

"Αφήστε αυτόν τον νόμο να περάσει και να λάβει τη βασιλική συγκατάθεση (σ.σ. έγκριση για να γίνει νόμος), τότε θα στηρίξουμε τις εκλογές", είπε.

Ο Κόρμπιν είπε επίσης ότι ο Τζόνσον θα πρέπει να θέσει σε δημοψήφισμα ή σε εκλογές το δικό του σχέδιο αποχώρησης.