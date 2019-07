Νέα στοιχεία για τις υποθέσεις – μυστήριο στον Καναδά με τρεις νεκρούς και δύο αγνοούμενους

Πυροβολισμούς είχαν δεχθεί ο γιος διοικητή αστυνομίας της Αυστραλίας και η Αμερικανίδα φίλη του, που βρέθηκαν νεκροί πριν μία εβδομάδα στον δυτικό Καναδά, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ομοσπονδιακή καναδική αστυνομία.

Τα πτώματα του 23χρονου Λούκας Φόουλερ, που κατάγεται από το Σίδνεϊ, και της 24χρονης Αμερικανίδας φίλης του Τσίνα Ντις από τη Βόρεια Καρολίνα, εντοπίστηκαν την προηγούμενη Δευτέρα σε έναν δρόμο στο βόρειο τμήμα της επαρχίας Βρετανική Κολομβία.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Τσίνα και ο Λούκας ήταν θύματα ένοπλης βίας» επεσήμανε η Τζανέλ Σόιχετ εκπρόσωπος της βασιλικής αστυνομίας του Καναδά στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Canadian police have confirmed Australian man Lucas Fowler and his American partner Chynna Deese were murdered in an act of “gun violence”. #9News https://t.co/kbKpXf1eaz

— Nine News Australia (@9NewsAUS) July 22, 2019