Κατέρρευσε 4ώροφο κτίριο στην Ινδία, δεκάδες άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

Τετραώροφο κτίριο κατοικιών κατέρρευσε στη Μουμπάι της Ινδίας, με τουλάχιστον σαράντα ανθρώπους να έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο την αστυνομία και την πυροσβεστική.

«Υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη» δήλωσε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής στην πόλη. Τα παρακείμενα κτίρια είναι σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση και έχουν εκκενωθεί.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Ωστόσο ανεπιβεβαίωτες αναφορές σε ινδικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δύο νεκρούς.

