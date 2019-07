Η Ινδία ματαίωσε αποστολή προς τη Σελήνη 56 λεπτά πριν την εκτόξευση

Λιγότερο από μία ώρα πριν την προγραμματισμένη εκτόξευση, η Ινδία ματαίωσε τη δεύτερη αποστολή της προς το φεγγάρι, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Η αντίστροφη μέτρηση σταμάτησε 56 λεπτά πριν την εκτόξευση, όταν παρατηρήθηκε ένα τεχνικό θέμα, όπως ανακοίνωσε η διαστημική υπηρεσία της χώρας.

Ο δορυφόρος είχε προγραμματιστεί να εκτοξευτεί στις 2:51 τη νύχτα τοπική ώρα από τον σταθμό εκτόξευσης στο Sriharikota, στην ανατολική ακτή της Ινδίας.

Η νέα ημερομηνία εκτόξευσης αναμένεται σύντομα να ανακοινωθεί.

Η Ινδία, όπως μεταδίδει το BBC, ευελπιστεί η αποστολή, κόστους 150 εκατ. δολαρίων, Chandrayaan-2, να είναι η πρώτη που θα προσγειωθεί στον βόρειο πόλο της Σελήνης.

A technical snag was observed in launch vehicle system at 1 hour before the launch. As a measure of abundant precaution, #Chandrayaan2 launch has been called off for today. Revised launch date will be announced later.

