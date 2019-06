Κόλπος του Ομάν: Αμερικανοί εμπειρογνώμονες ενοχοποιούν το Ιράν για τις εκρήξεις στα δεξαμενόπλοια

Εμπειρογνώμονες του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, οι οποίοι διερευνούν την επίθεση που έγινε στο ιαπωνικό δεξαμενόπλοιο Kokura Courageous στις 13 Ιουνίου στην Θάλασσα του Ομάν «συνέλεξαν βιομετρικά στοιχεία, κυρίως δακτυλικά αποτυπώματα όπως και αποτυπώματα χεριών, τα οποία θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε μια ποινική έρευνα κατά των ατόμων που ευθύνονται», δήλωσε σήμερα ο αξιωματικός του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού Σον Κίντο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από τη Φουτζέιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκεται αγκυροβολημένο το δεξαμενόπλοιο, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Just in: Pentagon video of what it says is an Iranian boat removing an unexploded mine from one of the attacked oil tankers in the Gulf of Oman. pic.twitter.com/XSxIPcyV6Q

— Philip Crowther (@PhilipinDC) 14 Ιουνίου 2019