«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εκτέλεσε στρατηγό πετώντας τον σε δεξαμενή με πιράνχας»

Ένα ακόμη δημοσίευμα για τη Βόρεια Κορέα και τον ηγέτη της Κιμ Γιονγκ Ουν βλέπει το φως της δημοσιότητας, χωρίς πάντως να αποκλείεται να πρόκειται για προϊόν προπαγάνδας.

Το δημοσίευμα της Daily Star, που αναμεταδίδουν και άλλα μέσα του εξωτερικού, αναφέρει πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να εκτέλεσε έναν στρατηγό στη χώρα του που κατηγορήθηκε για πραξικόπημα, πετώντας τον σε μια δεξαμενή γεμάτη με πιράνχας.

Ο στρατηγός, που δεν κατονομάζεται, υποστηρίζεται ότι είναι το τελευταίο θύμα του ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Φέρεται να ρίχτηκε μέσα στη δεξαμενή στην κατοικία του το Ryongsong, στην Πιονγκγιάνγκ.

Η Daily Star υποστηρίζει ότι ο Κιμ φέρεται να εμπνεύστηκε από την ταινία του Τζέιμς Μποντ «Η κατάσκοπος που με αγάπησε» (The Spy who Loved Me), όπου ο «κακός» Καρλ Στρόμπεργκ δολοφονούσε τους αντιπάλους του πετώντας τους σε ένα ενυδρείο γεμάτο με καρχαρίες.

«Το ενυδρείο του Κιμ πιστεύεται ότι είναι γεμάτο με εκατοντάδες πιράνχας εισαγόμενα από τη Βραζιλία», αναφέρει η Daily Star.