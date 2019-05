Ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει η Washington Post, το περιστατικό σημειώθηκε στις 12:20 τοπική ώρα στο πάρκο Ellipse κοντά στον Λευκό Οίκο.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πρωτεύουσας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι ένα θύμα με εγκαύματα διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Ωστόσο δεν ήταν σε θέση να δώσει λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

The saddest thing I’ve ever seen. A person set themselves on fire in the park at the south lawn of the Whitehouse. Please pray for their soul pic.twitter.com/OjTL0kGWa7

— patlangs (@LangsPat) 29 Μαΐου 2019