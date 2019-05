11η Σεπτεμβρίου: Λεπτό προς λεπτό η συγκλονιστική προσπάθεια της πτήσης 93 να σωθεί από τους τρομοκράτες

Τις τελευταίες συγκλονιστικές ώρες που έζησαν το πλήρωμα και οι επιβάτες της πτήσης 93 της United Airlines, καθώς εξελισσόταν η τραγωδία τις 11ης Σεπτεμβρίου 2001, στις ΗΠΑ, καταγράφει το βιβλίο «Fall And Rise: The Story Of 9/11» του Mitchell Zuckoff, αποσπάσματα του οποίου δημοσιεύει η Daily Mail.

Οι 37 επιβάτες ήταν ήδη καθισμένοι και φορούσαν τις ζώνες τους όταν πληροφορήθηκαν πως η απογείωσή του αεροσκάφους θα καθυστερήσει. Μεταξύ των επιβατών ήταν και τρεις άνδρες από τη Σαουδική Αραβία κι ένας από τον Λίβανο, όλοι στην πρώτη θέση. Τουλάχιστον ένας από αυτούς είχε μαζί του ένα εγχειρίδιο για μέλλοντες «μάρτυρες».

Γραμμένο στο χέρι και με τίτλο «Η τελευταία νύχτα» το εγχειρίδιο έγραφε: «Προσευχήσου πως εσύ και οι αδελφοί σου θα κατακτήσετε, θα κερδίσετε και θα πλήξετε τον στόχο χωρίς φόβο. Και να ξέρεις πως ο παράδεισος έχει στολιστεί για σένα με τα πιο όμορφα πράγματα. Οι νύμφες, φορούν τα καλά τους, και σε φωνάζουν».

Η αποστολή των τεσσάρων ανδρών ήταν ήδη σε εξέλιξη. Ο ηγέτης τους Μοχάμεντ Άττα, τον οποίο είχε προσωπικά επιλέξει ο Οσάμα μπιν Λάντεν, είχε διασφαλίσει πως ο ίδιος και οι συνεργάτες του είχαν κλεισμένες θέσεις σε τέσσερα αμερικανικά αεροσκάφη, που θα απογειώνονταν με μερικά λεπτά διαφορά. Έτσι, θα ήταν σε εξέλιξη και οι τέσσερις αεροπειρατείες χωρίς κανείς στο έδαφος να έχει χρόνο να προειδοποιήσει άλλους πιλότους ή να καταδιώξει τα «δικά τους» αεροσκάφη με μαχητικά. Ο υπολογισμός του ήταν ακριβής- μέχρι εκείνη την ώρα.

8:42 Η πτήση 93 απογειώνεται με 42 λεπτά καθυστέρηση. Το πρώτο αεροπλάνο στο οποίο είχε εκδηλωθεί αεροπειρατεία ήταν 4 λεπτά πριν τη συντριβή στον βόρειο από τους Δίδυμους Πύργους.

Το δεύτερο αεροσκάφος θα έπεφτε στον Νότιο Πύργο 17 λεπτά μετά. Και σε ακόμα 34 λεπτά θα ακολουθούσε η συντριβή του τρίτου αεροσκάφους, στο Πεντάγωνο, στο χτύπημα που έμελλε να αλλάξει τον κόσμο.

Πετώντας πάνω από το Νιου Τζέρσι, οι επιβάτες δεν είχαν ιδέα πως η καθυστέρηση στην απογείωση αλλά και τα ακόμα 46 λεπτά που χρειάστηκαν οι αεροπειρατές για να δράσουν θα μπορούσαν να είχαν σώσει εκατοντάδες ζωές.

Στις τελευταίες τους συνομιλίες με τους αγαπημένους τους, οι επιβάτες και το πλήρωμα της πτήσης 93 θα μάθαιναν για τους Δίδυμους Πύργους, μην έχοντας καμία αμφιβολία και για τη δική τους μοίρα.

Στις 9:15, ο 62χρονος Ed Ballinger, υπάλληλος στα κεντρικά της United Airlines στο Σικάγο, ανησυχούσε για το ενδεχόμενο νέων αεροπειρατειών, καθώς είχε ήδη ξεκινήσει η τραγωδία στους Δίδυμους Πύργους. Χωρίς να ρωτήσει κανέναν, έστειλε σε όσους πιλότους της United ήταν ακόμα σε πτήση κρυπτογραφημένα μηνύματα, εφιστώντας τους την προσοχή για πιθανή «βίαιη εισβολή» στο κόκπιτ.

9:23 Το μήνυμα του Βallinger φτάνει στο κόκπιτ της πτήσης 93.

9:26 Ο κυβερνήτης της πτήσης 93 Jason Dahl του ζητεί να επιβεβαιώσει το μήνυμα. Αλλά ο Ballinger, που είναι απασχολημένος στέλνοντας το ίδιο μήνυμα και σε άλλους πιλότους, αργεί να απαντήσει. Χρόνια μετά το θέμα αυτό εξακολουθεί να τον βασανίζει. Θα έπρεπε να είχε γράψει το μήνυμα πιο κατηγορηματικά; Τι θα είχε γίνει αν το είχε στείλει λίγο νωρίτερα;

9:28 Οι τρομοκράτες εισβάλλουν στο κόκπιτ. Το αεροπλάνο πέφτει 685 πόδια- 208 μέτρα. Έντεκα δευτερόλεπτα μετά, ένας από τους πιλότους λέει στον ασύρματο: «Mayday! Mayday! Mayday!» και λίγο μετά ακούγεται μια κραυγή: «Ε, βγες από εδώ!».

Ο ένας από τους πιλότους πρέπει να είχε το χέρι του κρατημένο στο κουμπί του ασύρματου. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, οι ελεγκτές εδάφους και πιλότοι στην ίδια συχνότητα ακούν όλοι τους ήχους της μάχης σώμα με σώμα.

Τριάντα πέντε δευτερόλεπτα μετά, ακούγεται ακόμα μια κραυγή από έναν πιλότο. «Ει, βγες από δω, βγες από εδώ!» Μεταξύ εκείνων που ακούν είναι και ο ελεγκτής John Werth, στο Κλίβελαντ. «Νομίζω πως έχουμε κι άλλη (αεροπειρατεία)!». Αρχικά εκφράζονται φόβοι πως στόχος των αεροπειρατών είναι μία πυρηνική μονάδα, σε απόσταση 40 μιλίων.

Οι τέσσερις τρομοκράτες της πτήσης 93 ακολουθούν σχεδόν τα ίδια βήματα με τους αεροπειρατές των άλλων τριών αεροσκαφών. Κάποιοι επιτίθενται στους πιλότους, άλλοι μαχαιρώνουν τουλάχιστον έναν επιβάτη ή αεροσυνοδό και μεταφέρονται στο πίσω μέρος του αεροπλάνου.

9:31 Ο ελεγκτής John Werth ακούει μια ανδρική φωνή με προσφορά Μέσης Ανατολής. Ο άνδρας ακούγεται λαχανισμένος. «Κυρίες και κύριοι, σας μιλά ο κυβερνήτης. Σας παρακαλώ καθίστε κάτω και παραμείνετε καθισμένοι. Υπάρχει βόμβα στο αεροσκάφος». Είναι σχεδόν σίγουρο πως η φωνή ήταν του 33χρονου Ziad Jarrah, του μόνου αεροπειρατή που είχε εκπαίδευση πιλότου. Αν και μόλις 100 ώρες σε σχολή στις ΗΠΑ.

Για τα επόμενα 31 λεπτά ακούγεται ξεκάθαρα ο βασανισμός κάποιου από τους ανθρώπους που κρατούσαν οι αεροπειρατές. «Μην κουνιέσαι. Σκάσε. Σκάσε, κάτσε κάτω!» ακούγεται να λέει ο Jarrah. «Όχι άλλο» παρακαλεί κάποιος. «Όχι, όχι!».

«Σε παρακαλώ, μην μου κάνεις κακό» ακούγεται να λέει μία γυναικεία φωνή. Τέσσερα λεπτά μετά, παρακαλεί για τη ζωή της. «Δεν θέλω να πεθάνω» φωνάζει και κλαίει. «Πήγαινε πίσω» λέει κάποια στιγμή ο Jarrah στον συνεργό του.

9:37 Άνδρας λέει στα αραβικά πως η όμηρός τους δεν θα τους προκαλέσει άλλα προβλήματα. «Όλα οκ, τελείωσα» λέει. Η φωνή της γυναίκας δεν ξανακούγεται.

Ο Jarrah στρέφει το αεροπλάνο προς την Ουάσιγκτον. Στο έδαφος, ο ελεγκτής John Werth βλέπει την απότομη στροφή. Ήταν τόσο απότομη που όποιος βρισκόταν όρθιος στο πίσω μέρος θα πρέπει να πετάχτηκε στην άλλη πλευρά.

Ακόμα και σε αυτό το σημείο, ωστόσο, κανένας από τα κεντρικά της Πολιτικής Αεροπορίας δεν είχε ενημερώσει τον στρατό πως υπήρχε και τέταρτο αεροσκάφος, στο οποίο είχε εκδηλωθεί αεροπειρατεία.

9:42 Ακούγεται στο κόκπιτ μία φωνή πιθανώς ενός από τους πιλότους να φωνάζει «Ωχ». Εκτυλίσσεται χάος, επιβάτες και πλήρωμα επιχειρούν να τηλεφωνήσουν στους δικούς τους, κυρίως από τα τηλέφωνα που ήταν ενσωματωμένα στην πλάτη των καθισμάτων. Η τότε τεχνολογία επέτρεπε μόνο οκτώ κλήσεις ταυτόχρονα.

Η αεροσυνοδός Sandy Bradshaw κατάφερε να καλέσει τα κεντρικά στο Σικάγο. Ενημέρωσε πως οι αεροπειρατές βρίσκονταν μέσα στο κόκπιτ, οπλισμένοι με μαχαίρι, και πως είχαν σκοτώσει μία συνάδελφό της.

Ο 31χρονος Mark Bingham καλεί τη μητέρα του Alice Hoagland. «Μαμά, εδώ Μαρκ. Θέλω να σου πω πως σε αγαπώ. Σας αγαπώ όλους» της λέει και προσθέτει πως τρεις άνδρες είχαν καταλάβει το αεροσκάφος. «Πρέπει να με πιστέψεις, είναι αλήθεια» της λέει πριν κλείσει η γραμμή.

Η μητέρα του καλεί το FBI και το κινητό το Mark. Εκείνος δεν απαντά και του αφήνει μήνυμα. «Κάνε ό,τι μπορείς για να τους σταματήσεις, γιατί έχουν βγει από την κόλαση!».

Ο Mark δεν άκουσε ποτέ το μήνυμα της μητέρας του.

Ο 30χρονος Jeremy Glick καλεί τη σύζυγό του Lyz, που μένει με τους γονείς της και τη μικρή τους κόρη και της λέει τι συμβαίνει. Εκείνη βάζει τα κλάματα, λένε ο ένας στον άλλο «σ’ αγαπώ».

Λίγα λεπτά μετά, παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα στην τηλεόραση, του λέει πως ένα αεροσκάφος έχει μόλις πέσει στο Πεντάγωνο.

Η μητέρα της της λέει: «Κάν’ τον γενναίο». Ο Jeremy της λέει πως κάποιοι από τους επιβάτες οργανώνονται για να επιτεθούν στους αεροπειρατές. Ήταν αυτό καλή ιδέα; Η Lyz λέει πως δεν ξέρει και ρωτά αν οι αεροπειρατές έχουν όπλα. Ο Jeremy απαντά αρνητικά και της λέει πως οι επιβάτες ψήφισαν και αποφάσισαν. «Νομίζω πως πρέπει να το κάνετε» λέει η Lyz. «Είσαι δυνατός, είσαι γενναίος, σ’ αγαπώ».

9:43 Ο Todd Beamer προσπαθεί να τηλεφωνήσει στη γυναίκα του και δεν το καταφέρνει. Μιλά με το τηλεφωνικό κέντρο, η τηλεφωνήτρια ταράζεται και καλεί την προϊστάμενή της. Η Lisa Jefferson ακούει πως υπάρχουν δύο άνθρωποι πεσμένοι στην πρώτη θέση. Αεροσυνοδός λέει στον Todd πως είναι οι δύο πιλότοι.

Εκείνη την ώρα το αεροσκάφος κάνει βουτιά. «Θεέ μου, πέφτουμε!» φωνάζει ο Todd.

Το αεροπλάνο ισορροπεί και πάλι, ο Todd ζητεί από τη Lisa να προσευχηθούν. Η Lisa του προτείνει να τον συνδέσει με τη γυναίκα του. Εκείνος δεν θέλει να την ταράξει, σε λίγους μήνες θα έφερνε στον κόσμο το τρίτο τους παιδί.

9:48 Ο Todd ενημερώνει τη Lisa πως κάποιοι από τους επιβάτες θα επιτεθούν στον «τύπο με τη βόμβα». Δεν είναι σίγουροι αλλά δεν έχουν και πολλές επιλογές, οπότε θα στηριχθούν στην πίστη τους.

Ο 37χρονος Tom Burnett τηλεφωνεί στη σύζυγό του Deena. «Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε κάτι» της λέει και την προειδοποιεί πως μπορεί να μην καταφέρει να της ξανατηλεφωνήσει.

Η 38χρονη αεροσυνοδός Sandy Bradshaw καλεί τον σύζυγό της Phil, πιλότο της U.S. Airways και του λέει πως οι επιβάτες ετοιμάζονται να επέμβουν. Της ζητάει να του τηλεφωνήσει όταν πάρουν τον έλεγχο στο κόκπιτ, ξέρει να πιλοτάρει 757 και μπορεί να τους δώσει οδηγίες. Η Sandy του ζητά να μεγαλώσει καλά τα παιδιά τους.

9:45 Ο Jarrah ζητά από έναν από τους αεροπειρατές να φέρει πίσω τον πιλότο.

9:46 Το αεροσκάφος χάνει ύψος, ο Jarrah καταφέρνει να σηκώσει το ρύγχος, μετά το αεροπλάνο κάνει πάλι «βουτιά». Ακούγονται πνιχτές κραυγές έξω από το κόκπιτ.

9:53 Οι τρομοκράτες καταλαβαίνουν πως οι επιβάτες ετοιμάζουν εξέγερση. Ένας από τους αεροπειρατές προτείνει να χρησιμοποιήσουν το τσεκούρι, που υπάρχει στο κόκπιτ, για να τους διώξουν.

Λίγο πριν τις 10, ο Todd Beamer λέει σε κάποιους επιβάτες: «Είστε έτοιμοι;» «Πάμε» απαντά κάποιος.

Η ομάδα των επιβατών ορμά στο κόκπιτ, ακούγονται κραυγές καθώς βαδίζουν στον διάδρομο. Οι αεροπειρατές τους ακούν. «Συμβαίνει κάτι; Καβγάς;» ρωτά κάποιος μέσα από το κόκπιτ.

Ένας από τους τρομοκράτες ακούγεται να χτυπά την πόρτα του κόκπιτ για να του ανοίξουν να μπει. Ακούγονται ήχοι συμπλοκής και ουρλιαχτά.

Για να αποτρέψει τους επιβάτες, ο Jarrah στρέφει το αεροσκάφος δεξιά-αριστερά ξανά και ξανά.

Ο καβγάς έξω από το κόκπιτ συνεχίζεται. «Μέσα! Μέσα!» φωνάζει κάποιος.

9:59am «Θέλουν να μπουν εδώ. Κρατήστε την πόρτα από μέσα. Κρατήστε» ακούγεται να λέει ο Jarrah.

Απ’ έξω ένας επιβάτης φωνάζει: «Να τους πιάσουμε!» Ακούγονται μεταλλικοί ήχοι , φωνές, γυαλιά να σπάνε.

10:00 Οι τρομοκράτες καταλαβαίνουν πως δεν θα μπορούν να έχουν επ’ αόριστον τον έλεγχο του κόκπιτ. Κάποιος, πιθανώς ο Jarrah ρωτάει «Αυτό είναι; Να το τελειώσουμε;»

«Όχι ακόμα» λέει κάποιος άλλος. «Όταν έρθουν όλοι το τελειώνουμε» απαντά ο Jarrah.

Έξω από το κόκπιτ, επιβάτης ή μέλος πληρώματος φωνάζει «τραυματίστηκα!». «Πρέπει να μπούμε μέσα αλλιώς θα πεθάνουμε» φωνάζει κάποιος.

Ο Jarrah προσπαθεί να τους αποθαρρύνει πηγαίνοντας το αεροσκάφος πάνω κάτω. Ακούγονται φωνές, γυαλιά που σπάνε. Οι επιβάτες προσπαθούν να μπουν στο κόκπιτ χρησιμοποιώντας ένα τρόλεϊ. Ακούγεται δυνατός ήχος, πιθανώς καθώς το τρόλεϊ πέφτει στην πόρτα του πιλοτηρίου. «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος» φωνάζει ο Jarrah.

10:01 Οι τρομοκράτες συνειδητοποιούν πως απέχουν 125 μίλια από την Ουάσινγκτον και δεν θα μπορέσουν να έχουν τον έλεγχο του αεροσκάφους αρκετά για να ολοκληρώσουν την αποστολή τους.

Κοντά στο Johnstown της Πενσυλβάνια, ο Jarrah ακολουθεί το «plan B» του Μοχάμεντ Άττα: Όποιος αεροπειρατής δεν μπορέσει να πετύχει τον στόχο του θα πρέπει να ρίξει το αεροσκάφος όπου μπορεί.

«Αυτό είναι;» ρωτά στα αραβικά. «Να το ρίξουμε;». Η απάντηση από έναν άλλο αεροπειρατή είναι ναι.

10:02 «Πάμε! Πάμε!» ακούγεται κάποιος από τους επιβάτες. «Σήκωσέ το!» φωνάζει κάποιος άλλος.

Στα αραβικά η εντολή είναι «κάτω, κάτω. Ρίξ ’το». Η πτήση 93 κάνει βουτιά στους λόγους της νοτιοδυτικής Πενσυλβανια.

Καθώς το τέλος πλησιάζει, επιβάτες και πλήρωμα κάνουν ακόμα μία προσπάθεια να φτάσουν στους αεροπειρατές. Πέρασαν από την πόρτα; Το σύστημα καταγραφής στο κόκπιτ καταγράφει μια προσπάθεια της τελευταίας στιγμής. Είναι πιθανό ένας επιβάτης να επιχείρησε να σηκώσει το αεροσκάφος και να αποτρέψει τη συντριβή.

Ακούγεται ο ένας από τους αεροπειρατές, μετά κάποιος στρέφει το αεροσκάφος δεξιά. Κάποια στιγμή γυρνά εντελώς ανάποδα, με το κάτω μέρος του να κοιτά τον ουρανό. Οι τελευταίες κραυγές που ακούγονται είναι ουρλιαχτά και προσευχές στον Αλλάχ.

10:03 Με ταχύτητα 240 χιλιομέτρων την ώρα, η πτήση 93 συντρίβεται στην Πενσυλβάνια, σχηματίζοντας κρατήρα. Οι 33 επιβάτες, το επταμελές πλήρωμα και οι τέσσερις αεροπειρατές πεθαίνουν αλλά κανείς δεν τραυματίζεται στο έδαφος.

10:05 Αεροσκάφος εντοπίζει μαύρο καπνό από την τελευταία γνωστή θέση της πτήσης 93 και ενημερώνει τις αρχές.

10:17 Ανακοινώνεται πως η πτήση 93 έχει συντριβεί.

Οι ήρωες της πτήσης 93 δεν κατάφεραν να σώσουν τους εαυτούς τους. Δεν θα γύριζαν ποτέ στα σπίτια τους, στους αγαπημένους τους. Αλλά με το θάρρος τους όχι μόνο κατάφεραν να εμποδίσουν τους τρομοκράτες από το να καταστρέψουν το Καπιτώλιο ή τον Λευκό Οίκο αλλά και να σώσουν πολλές ζωές.