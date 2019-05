Αμμοθύελλα έκανε τη μέρα νύχτα σε πόλη της Αυστραλίας

Εικόνες από μία εντυπωσιακή αμμοθύελλα που καταπίνει μια ολόκληρη πόλη, καταγράφηκαν σε βίντεο time-lapse, που δημοσιεύτηκε στα social media.

Όπως αναφέρει το nbcnews.com, το επιταχυμένο βίντεο προέρχεται την πόλη Mildura της Αυστραλίας στο βορειοδυτικό κομμάτι της επαρχίας Βικτόρια.

Στις εικόνες φαίνεται ένα τεράστιο κόκκινο νέφος σκόνης να σαρώνει την ατμόσφαιρα και να μετατρέπει κυριολεκτικά τη μέρα σε νύχτα.

Δείτε το βίντεο:

Eerie timelapse footage shows massive dust storm plunging Australian town into darkness as it rolls through the region. https://t.co/z7hWCc7dL6 pic.twitter.com/yJrd4TNT9M

— ABC News (@ABC) 7 Μαΐου 2019