«Μήνυμα» Δημοκρατικών στον Ουίλιαμ Μπαρ να παραιτηθεί

Να παραιτηθεί καλούν τον υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Ουίλιαμ Μπαρ οι βασικοί διεκδικητές του προεδρικού χρίσματος των Δημοκρατικών, υποστηρίζοντας ότι έχει χάσει την αξιοπιστία του απέναντι στον αμερικανικό λαό μετά τους χειρισμούς που έκανε για τη διαχείριση της δημοσιοποίησης του πορίσματος του Ρόμπερτ Μάλερ.

«Νομίζω ότι έχασε την εμπιστοσύνη του αμερικανικού λαού. Πιστεύω ότι πρέπει να παραιτηθεί» απάντησε χθες το βράδυ στην Αϊόβα ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν ο Μπαρ θα πρέπει να παραιτηθεί, όπως αναφέρει το Politico και αναμεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Η Δημοκρατική Γερουσιαστής της Μασαχουσέτης Ελίζαμπεθ Γουόρεν έγραψε στο Twitter: «O υπουργός Δικαιοσύνης Μπαρ εξευτελίζει τη δικαιοσύνη και οι ανησυχητικές προσπάθειές του να υποβαθμίσει την αναφορά του Μάλερ δείχνουν ότι δεν είναι ένας αναξιόπιστος ηγέτης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Πρέπει να παραιτηθεί και με δεδομένα τα γεγονότα που περιγράφονται στην αναφορά του Μάλερ, το Κογκρέσο θα πρέπει να ενεργοποιήσει την διαδικασία αμφισβήτησης της άσκησης των προεδρικών εξουσιών από τον πρόεδρο Τραμπ».

AG Barr is a disgrace, and his alarming efforts to suppress the Mueller report show that he's not a credible head of federal law enforcement. He should resign—and based on the actual facts in the Mueller report, Congress should begin impeachment proceedings against the President. — Elizabeth Warren (@ewarren) 1 May 2019

Αρκετοί από τους διεκδικητές του προεδρικού χρίσματος των Δημοκρατικών ρώτησαν χθες τον Μπαρ αναφορικά με την έκθεση του Μάλερ στη διάρκεια κατάθεσης που έδωσε στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Γερουσίας.

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι παραπλάνησε τους Αμερικανούς, όταν ο ίδιος προχώρησε στην δημοσιοποίηση τετρασέλιδης σύνοψης για το πόρισμα του Μάλερ, πριν τη δημοσιοποίηση της επεξεργασμένης έκθεσης για την έρευνα σχετικά με την υπόθεση εμπλοκής της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως ο υπουργός Δικαιοσύνης θα έπρεπε να είχε αυτοεξαιρέσει τον εαυτό του από την εποπτεία της έρευνας, καθώς πριν από έναν χρόνο είχε γράψει ένα υπόμνημα χαρακτηρίζοντας την έρευνα του Μάλερ ως «πλήρη παρανόηση».

Η Δημοκρατική Γερουσιαστής Καμάλα Χάρις από την Καλιφόρνια δήλωσε σε μία ομάδα δημοσιογράφων μετά τις ερωτήσεις που υπέβαλε χθες στον Μπαρ στην διάρκεια της ακρόασής του στην Γερουσία, ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης «έχει απολέσει πλήρως την αξιοπιστία του».

Ο ίδιος είπε κατά τις ερωτήσεις που δέχθηκε από την Χάρις ότι επέλεξε να μην κατηγορήσει τον πρόεδρο Τραμπ για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης, αφού διάβασε το πόρισμα του Μάλερ, χωρίς ωστόσο να εμβαθύνει στις αποδείξεις που είχε συλλέξει ο Μάλερ στην έρευνά του.

Ο Μπαρ υποστήριξε ότι οι ενέργειές του ήταν σύμφωνες με την πρακτική που ακολουθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Ο ίδιος πήρε την απόφαση και δεν αξιολόγησε τις αποδείξεις» επεσήμανε η Χάρις. «Κανένας αξιόπιστος εισαγγελέας δεν θα προχωρούσε στην λήψη κάποιας απόφασης για το αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει εμπλακεί σε παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης, χωρίς να επεξεργαστεί τις αποδείξεις» πρόσθεσε.

Η Χάρις έγραψε αργότερα στο Twitter ότι αυτό που είδε από τον υπουργό Δικαιοσύνης στην διάρκεια της κατάθεσής του ήταν «απαράδεκτο» κι ότι «ο Μπαρ πρέπει να παραιτηθεί τώρα».

What I just saw from the Attorney General is unacceptable. Barr must resign now. — Kamala Harris (@KamalaHarris) 1 May 2019

Ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ κάλεσε επίσης, τον Μπαρ μέσω του Twitter να παραιτηθεί, παροτρύνοντας τους Αμερικανούς να υπογράψουν επίσημο αίτημα στην ηλεκτρονική σελίδα του για τις εκλογές του 2020, αν συμφωνούν με την πρόταση αυτή.

Το πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μπέτο Ο’Ρουρκ από το Τέξας δήλωσε ότι ο Μπαρ έχει «εκπέσει της ευθύνης που ανέλαβε στη χώρα μας» και πρέπει να παραιτηθεί.

Η Δημοκρατική Γερουσιαστής Κίρστεν Γκίλιμπραντ, που διεκδικεί επίσης, το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών υποστήριξε με ανάρτησή της στο Twitter, πως ο γενικός επιθεωρητής του υπουργείου Δικαιοσύνης θα πρέπει να διερευνήσει την διαχείριση της δημοσιοποίησης του πορίσματος του Μάλερ από τον Μπαρ, ενώ μία τέτοια εξέλιξη, έχει την υποστήριξη κι άλλων Δημοκρατικών Γερουσιαστών. Αργότερα χθες, η ίδια έδωσε νέα ώθηση στις απαιτήσεις που έχει δημοσιοποιήσει γύρω από τον Μπαρ και τους χειρισμούς του, στο συγκεκριμένο ζήτημα.

«Ο υπουργός Δικαιοσύνης Μπαρ πρέπει να παραιτηθεί. Σήμερα απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για την προστασία του προέδρου κι όχι για να εργαστεί υπέρ του αμερικανικού λαού. Δεν μπορούμε να τον εμπιστευτούμε να πει την αλήθεια, ενώ αυτές οι απαράδεκτες πρακτικές προπαγάνδας πρέπει να σταματήσουν» έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter.

Πριν από την κατάθεση του Μπαρ στην Γερουσία, ο Χουλιάν Κάστρο πρώην υπουργός Κατοικιών και Αστικής Ανάπτυξης είχε γράψει την Τρίτη στο Twitter, ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης «παραπλάνησε σκόπιμα τους Αμερικανούς προκειμένου να συγκαλύψει την προσπάθεια διάπραξης εγκλημάτων από τον Ντόναλντ Τραμπ». Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να παραιτηθεί από την θέση του ή να βρεθεί αντιμέτωπος άμεσα με έρευνα αμφισβήτησης της άσκησης των προεδρικών εξουσιών από τον πρόεδρο Τραμπ.

Ο ίδιος επέμεινε στην άποψή του αυτή, με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, μετά την κατάθεση του Μπαρ στην Γερουσία. «Ο υπουργός Δικαιοσύνης δίνει όρκο για την υπεράσπιση του Συντάγματος των ΗΠΑ, ενώ σε κάθε περίσταση γίνεται ξεκάθαρο ότι αντί γι’ αυτό, ο σημερινός υπουργός Δικαιοσύνης προσπαθεί να είναι ο προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτός δεν είναι ο ρόλος του υπουργού Δικαιοσύνης» είπε ο Κάστρο δημοσιοποιώντας την ανακοίνωσή του.

Από την άλλη μεριά, η υπεύθυνη Τύπου του Λευκού Οίκου Σάρα Χάκαμπι Σάντερς σχολίασε θετικά τα χρόνια υπηρεσίας του Μπαρ, γράφοντας στο Twitter ότι «οι Δημοκρατικοί εξευτελίζουν και ταπεινώνουν μόνο τους εαυτούς τους με τις αβάσιμες επιθέσεις τους κατά ενός τέτοιου υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος».