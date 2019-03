Ιπτάμενος... Τούρκος παρασύρεται από ισχυρούς ανέμους

Τα πάντα παίρνουν στο πέρασμά τους οι θυελλώδεις άνεμοι στην Τουρκία.

Θύμα τους και ένας άνδρας στην πόλη Οσμανίγιε ο οποίος προσπάθησε να συγκρατήσει στο έδαφος μια ομπρέλα, ανεβαίνοντας στη βάση της. Ο άνεμος όμως είχε άλλα σχέδια και μαζί με την ομπρέλα σήκωσε και τον άνδρα όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας.

Ο… ιπτάμενος Τούρκος δήλωσε στην dailysabah.com: «Είμαι καλά. Αφού συνειδητοποίησα ότι η ομπρέλα συνέχισε να ανεβαίνει, πήδηξα. Νομίζω ότι έφτασα στα τρία ή τέσσερα μέτρα». Ευτυχώς ο άνδρας δεν τραυματίστηκε.

"It's a bird, it's a plane, it's a man flying on an umbrella": Footage of a Turkish man flying through the air on an umbrella base after trying to hold it down during severe winds goes viral on social mediahttps://t.co/5P5eLRRgUQ pic.twitter.com/YH16pCgO1S

— DAILY SABAH (@DailySabah) 27 Μαρτίου 2019