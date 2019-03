Τι έγραφε για τη «λευκή γενοκτονία» στο μανιφέστο του ο δράστης της αιματοχυσίας στη Νέα Ζηλανδία

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία αντιμετωπίζει ο ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες για το πολύνεκρο χτύπημα σε τεμένη της Νέας Ζηλανδίας, ο οποίος θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον δικαστηρίου.

Ο δράστης μετέδωσε απευθείας το βίντεο του μακελειού στο Facebook, ενώ πριν την επίθεση φέρεται να είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο ένα μανιφέστο στο οποίο έβαλλε εναντίον των μεταναστών.

Σε μια ανώνυμη ανάρτηση που έγινε νωρίτερα σήμερα στο φόρουμ 8chan, γνωστό για το περιεχόμενό του που προωθεί την ρητορική μίσους, ένας χρήστης ανέφερε «θα εξαπολύσω επίθεση εναντίον των εισβολέων» και πρόσθεσε τον σύνδεσμο για ένα Facebook live, στο οποίο μεταδόθηκε αργότερα η επίθεση, καθώς και ένα μανιφέστο. Στο μανιφέστο αυτό ως κίνητρο για τις επιθέσεις αναφερόταν «η λευκή γενοκτονία», ένας όρος που χρησιμοποιούν συχνά ρατσιστικές ομάδες για να αναφερθούν στη μετανάστευση και την αύξηση του πληθυσμού των μειονοτήτων.

Ο σύνδεσμος στο Facebook έστελνε τους χρήστες στη σελίδα ενός χρήστη με το όνομα brenton.tarrant.9.

Στον λογαριασμό στο Twitter με το όνομα @brentontarrant αναρτήθηκαν την Τετάρτη φωτογραφίες ενός τουφεκιού και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού με ονόματα και μηνύματα που έχουν σχέση με τον λευκό εθνικισμό. Όπλα που έμοιαζαν ίδια με αυτά των φωτογραφιών στο Twitter εμφανίζονται και στο βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα στο Facebook από την επίθεση.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Ζηλανδίας Μάικ Μπους, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 49, εκ των οποίων 41 σκοτώθηκαν στο τέμενος Αλ Νουρ, το μεγαλύτερο της Νέας Ζηλανδίας, και ακόμα επτά σε τέμενος στο προάστιο Λίνγουντ. Ακόμα ένας άνθρωπος υπέκυψε στο νοσοκομείο.

Ο κατηγορούμενος που θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη είναι μεταξύ 25 και 30 ετών και η Αστυνομία προσπαθεί τώρα να ξεκαθαρίσει και την εμπλοκή των άλλων δύο υπόπτων που έχουν συλληφθεί. Το τέταρτο πρόσωπο που έχει συλληφθεί ενδέχεται να μην έχει σχέση με τις επιθέσεις.

Ο επικεφαλής της Αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι κανένας από τους συλληφθέντες δεν ήταν γνωστός στην αστυνομία. «Μέρος της έρευνάς μας θα πρέπει να είναι να διασφαλίσουμε ότι οι δυνάμεις επιβολής της τάξης δεν έχασαν ευκαιρίες να αποτρέψουν αυτό το φρικτό συμβάν» τόνισε ο Μπους. Χαρακτήρισε τις επιθέσεις «καλοσχεδιασμένες», ενώ πρόσθεσε ότι εντοπίστηκαν δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί σε ένα αυτοκίνητο.

Ο Μπους διαβεβαίωσε μάλιστα, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι αστυνομικοί θα βρίσκονται έξω και γύρω από τα τεμένη της Νέας Ζηλανδίας «για να διασφαλίσουν ότι δεν θα συμβεί τίποτα άλλο».

Στο μεταξύ σάλος έχει ξεσπάσει με τις δηλώσεις του Αυστραλού γερουσιαστή Φρέιζερ Άνινγκ, ο οποίος μετά την επίθεση εκτίμησε ότι «η πραγματική αιτία της αιματοχυσίας» είναι η μετανάστευση, «η οποία επέτρεψε στους φανατικούς μουσουλμάνους να πάνε στη Νέα Ζηλανδία».

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον αμέσως επέκρινε τις δηλώσεις του βουλευτή, χαρακτηρίζοντάς τες σε ανάρτησή του στο Twitter «αποκρουστικές» και προσθέτοντας ότι «δεν έχουν θέση στην Αυστραλία, πόσο δε μάλλον στο αυστραλιανό κοινοβούλιο».

The remarks by Senator Fraser Anning blaming the murderous attacks by a violent, right-wing, extremist terrorist in New Zealand on immigration are disgusting. Those views have no place in Australia, let alone the Australian Parliament.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 15 March 2019