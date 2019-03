Ο «ευγενικός ληστής» έκανε κάτι που δεν περίμενε κανείς

Τουλάχιστον ασυνήθιστη κατάληξη είχε ληστεία σε βάρος γυναίκας σε ΑΤΜ, στην Κίνα.

Ο άνδρας που την απείλησε με μαχαίρι, όπως γράφει η South China Morning Post, χαρακτηρίστηκε τελικά ο «ευγενικός ληστής», κι αυτό γιατί ενώ είχε στόχο να της πάρει ακόμα περισσότερα χρήματα, τελικά έκανε κάτι εντελώς απροσδόκητο.

Όπως κατέγραψε το σύστημα ασφαλείας της τράπεζας ICBC, ο άνδρας πλησίασε γυναίκα που είχε μόλις σηκώσει χρήματα από ΑΤΜ, στην πόλη Heyuan της Κίνας, και απειλώντας τη με μαχαίρι, της πήρε τα 2.500 γουάν που κρατούσε (περίπου 330 ευρώ).

Στη συνέχεια, έχοντας σκοπό να της πάρει ακόμα περισσότερα λεφτά, ζήτησε να δει το υπόλοιπο του λογαριασμού της. Όταν όμως είδε πως το υπόλοιπο είναι μηδενικό, της επέστρεψε τα χρήματα που είχε μόλις βγάλει κι έφυγε.

Η ευγένειά του μπορεί να τον ανέβασε στα μάτια μας αλλά δεν τον προφύλαξε από τη σύλληψη. Λίγο αργότερα οι αρχές τον εντόπισαν και τον οδήγησαν στο κρατητήριο.

This "kind" robber saw his victim's bank balance was zero. She didn't expect what happened next pic.twitter.com/ffz0S2EzGK

— SCMP News (@SCMPNews) 11 March 2019