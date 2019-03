Ο διευθυντής που παίρνει εκατομμύρια χωρίς να τα φέρνει πίσω

Πρόσφατη έρευνα του Economic Policy Institute κατέληξε πως ένας μέσος γενικός διευθυντής αμερικανικής εταιρίας καθαρίζει 312 φορές περισσότερα από τον μέσο υπάλληλό του.

Μεταξύ αυτών υπάρχουν όμως και κάποιοι που αμείβονται με ποσά τελείως δυσανάλογα σε σχέση με τα κέρδη των εταιριών και την τιμή της μετοχής.

Αυτό ισχυρίζεται η νέα μελέτη της As You Sow, του ανεξάρτητου οργανισμού που ερευνά την εταιρική διαφάνεια προς όφελος των μετόχων. Η οργάνωση κατέταξε τους πιο ακριβοπληρωμένους διευθύνοντες συμβούλους του δείκτη S&P 500 ο μισθός των οποίων δεν δικαιολογείται από τα οικονομικά μεγέθη των εταιριών τους.

Η As You Sow λογάριασε τις αποδοχές των γενικών διευθυντών για το 2018 σε σχέση με το συνολικό μετοχικό όφελος κάθε εταιρίας, συνυπολογίζοντας μάλιστα και εκείνες τις περιπτώσεις όπου οι μέτοχοι ψήφισαν κατά του πακέτου αποδοχών των γενικών διευθυντών.

Νικητής στέφθηκε ο Ronald F. Clarke, CEO της Fleetcor Technologies Inc., μιας πολυεθνικής που παρέχει εταιρικές υπηρεσίες πληρωμών. Σύμφωνα με τη μελέτη της As You Sow, ο Clarke πληρώνεται κατά 263% παραπάνω από τις μετρήσιμες υπηρεσίες που προσφέρει στην εταιρία!

Ο μισθός του με βάση την απόδοση της Fleetcor έπρεπε να κυμαίνεται στα 14.483.985 δολάρια, εκείνος παίρνει όμως 52.643.810 δολάρια. Καθόλου τυχαίο εξάλλου το γεγονός πως το 86% των μετόχων ψήφισαν κατά του πακέτου των αποδοχών του.

Στην ίδια εταιρία ο μέσος υπάλληλος αμείβεται με 34.700 δολάρια ετησίως, κάνοντας έτσι τις αποδοχές του CEO να υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές τις 312 φορές παραπάνω που αμείβεται ο μέσος γενικός διευθυντής. Πόσο παραπάνω; Ο Clarke αμείβεται κατά 1.517 φορές περισσότερο από τον μέσο υπάλληλό του…