Η στιγμή που κορίτσι γεμάτο αίματα στο πρόσωπο διασώζεται από τα ερείπια στη Συρία

Ένα μικρό κορίτσι ανασύρουν από τα ερείπια διασώστες της ανθρωπιστικής οργάνωσης «Λευκά Κράνη» σε πόλη της Συρίας, μετά από βομβαρδισμό που πραγματοποίησαν οι κυβερνητικές δυνάμεις του προέδρου Άσαντ, όπως αναφέρεται σε ανάρτησή τους στο Twitter.

Το κορίτσι έχει διπλωθεί και είναι καλυμμένο με αίμα πάνω σε έναν σωρό από μπάζα και ερείπια που έχουν θάψει το κορμί ενός άλλου μικρού κοριτσιού μετά από βομβαρδισμούς.

Η αεροπορική επιδρομή έγινε εναντίον βορειοδυτικής περιοχής της χώρας, που αποτελεί και το τελευταίο μεγάλο προπύργιο των αντικαθεστωτικών ανταρτών. Χιλιάδες πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη Khan Sheikhoun μετά τις επιθέσεις.

A young girl, Aseel Qatran, is rescued alive but in critical condition following nearly two hours of intensive excavation by our #WhiteHelmets teams. Two cousins were also killed and the rest of her family is injured after the warplane airstrikes on #KhanSheikhoun city today. pic.twitter.com/RKoHuBMIe9

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) 26 Φεβρουαρίου 2019