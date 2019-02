Βγήκε λουσμένη στο πολικό ψύχος και της πάγωσαν τα μαλλιά

Οι μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ πλήττονται από το δριμύ ψύχος, αλλά οι άνθρωποι φαίνεται να μην χάνουν το χιούμορ τους.

Το χιόνι και ο παγετός έχουν δημιουργήσει εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, αντίστοιχο κύμα κακοκαιρίας είχε να καταγραφεί εδώ και μία 20ετία στις κεντρικές, δυτικές και βορειοανατολικές πολιτείες.

Μάλιστα από τις θερμοκρασίες Ανταρκτικής και τον παγωμένο αέρα τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Στην Αϊόβα, που βρίσκεται στο επίκεντρο της βαρυχειμωνιάς, μια νεαρή Αμερικανίδα, η Τέιλορ Σκάλον, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter ένα βίντεο που απαντά στην ερώτηση: «Μα κάνει στ' αλήθεια τόσο κρύο στην Αϊόβα;».

Η νεαρή τόλμησε να βγει στο τσουχτερό κρύο με βρεγμένα μαλλιά, αμέσως μετά από το μπάνιο της, για να αποδείξει σε όσους δεν πιστεύουν ότι οι αναφορές για το πολικό ψύχος στην πολιτεία δεν είναι υπερβολικές.

A woman in Iowa got a shock when she ventured outside with wet hair in freezing weather conditions brought to the US by the #PolarVortex.

Read more about the big freeze in America's Midwest: https://t.co/hJ11rBVkMZ pic.twitter.com/eZhxowdQDS

— Sky News (@SkyNews) January 31, 2019